يغلق تلقائيا.. شركة تبتكر تطبيقا يطالب الموظفين بالمغادرة عند انتهاء العمل (فيديو)

ابتكرت شركة هندية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، طريقة جديدة لمساعدة موظفيها على تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم الخاصة من خلال إنشاء تطبيق خاص.

ويعمل التطبيق، على تذكير الموظفين المنهمكين في العمل، بانتهاء نوبات العمل ويطلب منهم العودة إلى منازلهم مباشرة، محذرًا من أن نظام المكتب سيغلق.

وزودت شركة (سوفت جريد كمبيوترز) ومقرها وسط الهند، التطبيق بنظام لإطلاق إشعار في اللحظة التي تنتهي فيها نوبة عمل الموظف، ويحذره من أن “نظام المكتب سوف يغلق في غضون عشر دقائق” ويطلب منه “المغادرة إلى المنزل”.

التأثير السلبي على الصحة

ويأتي هذا الإجراء مع زيادة التركيز والأبحاث حول التأثير السلبي لساعات العمل الطويلة على صحة الموظفين وعلاقاتهم في جميع أنحاء العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت عام 2021 من أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع يمكن أن يزيد احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35% واحتمالات الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17%.

Indore-based IT startup SoftGrid Computers is deploying a software that notifies its employees when their shift time is over and urges them to go home.

#technology #news #technews pic.twitter.com/wZGi2prvCy — JustTechUpdate (@JustTechUpdate) February 21, 2023

خلق التوازن

قال الرئيس التنفيذي للشركة “الفكرة من وراء هذا التطبيق هي مساعدة الموظفين على تحقيق توازن جيد بين العمل والحياة حتى يتمكنوا من قضاء الوقت مع عائلاتهم وأحبائهم”.

وأحدث التطبيق ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة عندما نشرت موظفة، صورة تحذيرية ظهرت على سطح مكتب كمبيوتر شركة.

SoftGrid Computers, a company based in Indore, displays a message on the desktop screens of its employees at the end of their work shifts, warning them to leave.#employees #worklifebalance #workers #office #company #Indore #Indianstartupnews pic.twitter.com/aN32UHAonM — Indian Startup News (@indstartupnews) February 16, 2023

وكتبت منذ أسبوع “لقد وضعوا هذا التذكير الخاص الذي يغلق سطح المكتب بعد ساعات العمل ويصدر تحذيرًا” وعلى مدار الأسبوع الماضي، تلقى منشورها ما يقرب من 400 ألف إعجاب.

وقالت الموظفة “لا مزيد من المكالمات والرسائل الإلكترونية خارج ساعات العمل! أليس هذا رائعًا؟”.

وأكدت موظفة أخرى وهي من بين 40 شخصا يعملون لدى الشركة، إن النافذة المنبثقة عن التطبيق ساعدتها على المغادرة في الوقت المحدد والقيام بمسؤولياتها الأخرى في المنزل.