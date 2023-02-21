ناجية من زلزال كهرمان مرعش تطعم 700 منكوب يوميا (فيديو)

تواصل السيدة شمسي هنجر، الناجية من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا قبل نحو أسبوعين، تقديم الطعام يوميًّا لنحو 700 من المنكوبين في ولاية كهرمان مرعش، وذلك بدعم من منظمات المجتمع المدني.

وكانت هذه المبادرة من السيدة التركية قد بدأت بتوزيعها الطعام من حسابها الخاص، على المنكوبين وكوادر البحث والإنقاذ في الولاية.

ثم نسّقت الناجية لاحقًا مع منظمات مجتمع مدني لتأمين دعم يتيح لها تقديم وجبات الطعام يوميًّا لقرابة 700 شخص من المنكوبين، في كهرمان مرعش.

وفي حديث لوكالة الأناضول، قالت “شمسي” إنها قدمت الطعام لقرابة 50 شخصا بإمكاناتها الشخصية، خلال اليوم الأول للزلزال. وأضافت أنه في الأيام التالية تمكنت من تقديم الطعام لـ200 شخص، بإمكاناتها الشخصية أيضًا.

وأوضحت أنها تواصلت فيما بعد مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم الدعم لها، لتتمكن اليوم من تقديم الطعام لقرابة 700 شخص يوميًّا من المنكوبين. ويعين السيدة التركية على مهامها التطوعية هذه زوجها وابنتها.

وضرب زلزال جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 درجات في 6 فبراير/ شباط الجاري، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ثم تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين، فضلًا عن دمار مادي هائل.