انهيار مبان في هاطاي التركية جراء الزلزالين وفرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وسط الحطام (فيديو)
تداولت وسائل إعلام تركية فيديوهات تظهر لحظة انهيار مبانٍ في هاطاي جراء زلزالين جديدين بقوة 6.4 و5.8 على مقياس ريختر ضربا جنوبي تركيا وشمالي سوريا.
وتظهر المباني وهي تسقط وتتصاعد الأتربة والبقايا في الهواء فيما يسمع صياح الناس في الشوارع.
رعبٌ واستغاثات.. انهيار مبانٍ في #هاطاي 🇹🇷 جراء زلزالين جديدين بقوة 6.4 و5.8 على مقياس #ريختر #الجزيرة_مباشر #زلزال_تركيا #deprem pic.twitter.com/t1EBOvBLD6
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 20, 2023
وأظهرت صور أخرى فرق الإنقاذ وتبحث عن ناجين وسط حطام مبانٍ مدمرة.
فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وسط حطام مبانٍ مدمرة جراء الزلزالين الجديدين #الجزيرة_مباشر #تركيا 🇹🇷#هاطاي #أنطاكيا #زلزال_تركيا #deprem pic.twitter.com/OsSE8vxZhV
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 20, 2023
وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية وقوع زلزالين جديدين في ولاية هاطاي، الأول بقوة 6.4 على مقياس ريختر في منطقة ديفني والثاني بقوة 5.8 بمنطقة صمنداغ جنوبي البلاد.
وأشارت إلى أن الزلزال الأول وقع على عمق 16.7 كيلومترًا، وشعر به سكان الولايات المحيطة وشمالي سوريا.
وأفاد وزير الداخلية التركي بوفاة 3 أشخاص وإصابة 213 عقب الزلزالين الجديدين اللذين ضربا البلاد. في حين أفاد الدفاع المدني شمالي بإصابة 130 شخصا في حصيلة غير نهائية.
ويُعَد الزلزال الجديد هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير/شباط الجاري الذي خلّف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا.