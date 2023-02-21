انهيار مبان في هاطاي التركية جراء الزلزالين وفرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وسط الحطام (فيديو)

تداولت وسائل إعلام تركية فيديوهات تظهر لحظة انهيار مبانٍ في هاطاي جراء زلزالين جديدين بقوة 6.4 و5.8 على مقياس ريختر ضربا جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وتظهر المباني وهي تسقط وتتصاعد الأتربة والبقايا في الهواء فيما يسمع صياح الناس في الشوارع.

وأظهرت صور أخرى فرق الإنقاذ وتبحث عن ناجين وسط حطام مبانٍ مدمرة.

وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية وقوع زلزالين جديدين في ولاية هاطاي، الأول بقوة 6.4 على مقياس ريختر في منطقة ديفني والثاني بقوة 5.8 بمنطقة صمنداغ جنوبي البلاد.

وأشارت إلى أن الزلزال الأول وقع على عمق 16.7 كيلومترًا، وشعر به سكان الولايات المحيطة وشمالي سوريا.

وأفاد وزير الداخلية التركي بوفاة 3 أشخاص وإصابة 213 عقب الزلزالين الجديدين اللذين ضربا البلاد. في حين أفاد الدفاع المدني شمالي بإصابة 130 شخصا في حصيلة غير نهائية.

ويُعَد الزلزال الجديد هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير/شباط الجاري الذي خلّف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا.