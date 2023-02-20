بعد تويتر.. توثيق حسابات فيسبوك وإنستغرام مقابل اشتراك شهري

أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز”، اليوم الأحد، أنها تختبر خدمة لتوثيق حسابات المستخدمين في “فيسبوك” و”إنستغرام” مقابل اشتراك شهري.

وستتيح الخاصية، التي تسمى “ميتا فيريفايد”، للمستخدمين التحقق من حساباتهم باستخدام رقم تعريف حكومي مع الحصول على شارة زرقاء.

وقالت الشركة إن الخاصية ستكون متاحة أمام مشتركي “فيسبوك” و”إنستغرام”، مضيفة أن ذلك يأتي ضمن خطط الشركة لمساعدة صناع المحتوى على النمو وزيادة متابعتهم.

وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي للشركة إن الخاصية الجديدة ستتضمن حماية إضافية من انتحال الهوية، مقابل اشتراك يبلغ 11.99 دولارًا شهريًا على الموقع الإلكتروني أو 14.99 دولارًا شهريًا على نظام تشغيل (آي أو إس) التابع لشركة أبل ونظام أندرويد.

وأضاف أن الشركة ستوفر الخدمة في أستراليا ونيوزيلندا أولًا على أن يتواصل إطلاقها تدريجيًا في بلدان أخرى لاحقًا.

وتأتي خطوة الاشتراك الشهري من “ميتا” بعد خطوة مماثلة من تويتر التي أعلنت الشهر الماضي إتاحة خدمة “تويتر بلو”، التي تتضمن ميزات إضافية إلى جانب علامة التوثيق الزرقاء، بسعر 11 دولارًا شهريًا.