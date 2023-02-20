بدء محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

انطلقت في باريس محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد، اليوم الاثنين، بتهمة ضرب شابة واغتصابها في غرفة فندق قبل نحو 7 سنوات، على هامش حفلة له في العاصمة الفرنسية، وفقًا لأوراق القضية.

وحضر لمجرد (37 عاما) أمام محكمة الجنايات في باريس، كما حضرت المدعية في القضية (لورا. ب)، ومن المقرر أن يستمر نظر القضية حتى يوم الجمعة المقبل.

وفي وقت سابق أفادت مصادر قضائية لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، بأن محكمة الاستئناف في باريس قررت فتح التحقيق مرة أخرى في قضية اعتداء سعد لمجرد على لورا. ب، وقررت نقلها إلى محكمة الجنايات بدلًا من محكمة الجنح؛ إذ اعتبرت أن التوصيف الذي ينطبق عليها هو “الاغتصاب وليس الاعتداء الجنسي”.

وكانت القضية قد أحيلت، في أبريل/ نيسان 2019، إلى محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفّف التهم الموجهة إلى الفنان المغربي معيدًا تصنيفها ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”، وأوضحت المصادر أنه في حالة إدانة لمجرد بتهمة الاغتصاب فسيواجه عقوبة بالسجن مدة 20 عامًا.

وتعود الوقائع إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2016 حين كانت الشابة تبلغ 20 عامًا.

وذكرت الشابة في أقوالها أنها تبعت لمجرّد وصديقين له إلى إحدى السهرات بعدما التقيا داخل ملهى ليلي.

وقالت في شكواها إن الواقعة حدثت في غرفة المغني في أحد فنادق باريس، قبل أيام من حفلة له في العاصمة الفرنسية، بعدما تناول الكحول والمخدرات، على حد قولها.

وأودع سعد لمجرد السجن إثر ذلك ثم أُطلق سراحه في أبريل 2017، مع إلزامه بوضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.

وفي قضية أخرى، وُجِّهت إلى المغني المغربي تهمة الاغتصاب، في أبريل 2017، على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية أكدت فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء عام 2015، لكن المدعية انسحبت لاحقًا من القضية وقرر القضاء تعليق الدعوى.

كما وُجِّهت إلى المغني المغربي تهمة الاغتصاب، في أغسطس/ آب 2018، إثر شكوى من شابة على خلفية حادثة قيل إنها وقعت في مدينة سان تروبيه الساحلية بجنوب شرق فرنسا.

ويعد لمجرد أحد نجوم عالم الفن في العالم العربي، وقد لمع نجمه عام 2007 إثر مشاركته في برنامج المواهب “سوبر ستار” في لبنان، واشتهر أكثر بأغنيته الشهيرة “أنت معلّم” التي حصلت على عشرات ملايين المشاهدات في موقع يوتيوب.