إنستغرام تطلق خاصية جديدة للتواصل بين صناع المحتوى ومتابعيهم

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية “ميتا بلاتفورمز” إضافة خاصية جديدة للتواصل بين منتجي المحتوى والمتابعين باسم “تشانلز” (قنوات) إلى منصة “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي التابعة لها.

وتتيح الخاصية الجديدة لمنتجي المحتوى طريقة جديدة لكي يظل متابعوهم على علم بأحدث إنتاجهم على المنصة، كما تتيح لهم فرصة الحصول على رد الجمهور على أشياء محددة، وكذلك الترويج للمحتوى الذي ينتجونه.

وستمكن “تشانلز” منتجي المحتوى على إنستغرام من إرسال الرسائل إلى متابعيهم بشكل جماعي ومباشر. كما تدعم الخاصية إرسال النصوص والصور وإجراء استطلاعات الرأي والرموز التعبيرية وغيرها.

وذكر موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن إنستغرام بدأت اختبار الخاصية الجديدة مع عدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة، وتعتزم توسيع نشرها على نطاق أوسع خلال الشهور المقبلة.

ويمكن لصناع المحتوى على المنصة استخدام القنوات لمساعدة متابعيهم على الحصول على أحدث إنتاجهم ومتابعة كواليس إعداد المحتوى.

وسيكون بمقدور صناع المحتوى فقط بث الرسائل عبر الخاصية، أما المتابعون فسيكون بإمكانهم التعليق على المحتوى أو المشاركة في استطلاعات الرأي العام.

وتخطط إنستغرام لإضافة المزيد من الخصائص إلى خاصية “تشانلز” مثل القدرة على استضافة منتج محتوى آخر على القناة لمناقشة الإنتاج المنتظر له وجمع الأسئلة من المتابعين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ إن الشركة اختارت إطلاق خاصية القنوات على “إنستغرام” أولا، ولكنها تعتزم إضافتها إلى المنصات الأخرى مثل “ماسنجر” و”فيسبوك” خلال الشهور المقبلة.