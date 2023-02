“المذنّب الأخضر” يقترب من الأرض للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة.. وهنا تسهل رؤيته (شاهد)

في ظاهرة نادرة الحدوث، سيكون العالم اليوم على موعد مع المذنب (ZTF) المعروف باسم “المذنب الأخضر”، وهو يقترب من أدنى نقطة له من كوكب الأرض، بحيث يمكن مشاهدته بالعين المجردة في نصف الكرة الشمالي، ولا سيما المناطق التي تتمتع بسماء صافية ليلًا.

ووفقًا للإذاعة الوطنية الأمريكية (NPR)، اكتشف الباحثون في منشأة “Zwicky Transient” الفلكية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، المذنب “C/2022 E3 (ZTF)” في مارس/ آذار 2022، وحظي بلقب “المذنب الأخضر” بسبب وهجه. ويظن العلماء أن هذا المذنب يأتي من سحابة أورط (Oort)، التي تقع في الجزء الخارجي من المجموعة الشمسية.

Here’s my first effort at capturing the “Green Comet”, Comet c/2022 E3 (ZTF). This was a particular challenge due to humid conditions and clouds, but I’m thrilled I was able to capture it at all! pic.twitter.com/t2VGEnfKX8

