لماذا احتاج عمر بن الخطاب 8 سنوات لحفظ سورة البقرة؟ داعية إسلامي يجيب (فيديو)

قال الداعية الإسلامي بدر الدين عثمان إن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- استغرق 8 سنوات في حفظ سورة واحدة فقط من القرآن الكريم هي سورة البقرة، داعيًا إلى الاعتناء بدراسة القرآن وتدبر معانيه.

وأضاف الشيخ خلال لقاء مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أن الذي دفع ابن الخطاب إلى ذلك، هو عظم قدر سورة البقرة ورغبته في العمل بما فيها من أحكام، وليس الاقتصار فقط على الحفظ المجرد لآياتها الكريمة.

وتابع “حين أتم سيدنا عمر، رضي الله عنه، حفظ هذه السورة، قام بنَحْرِ بدنة (ناقة سمينة)، شكرًا لله عز وجل، الذي أعانه على حفظها ووفقه للعمل بأحكامها العظيمة”.

ونوّه إلى أهمية الاعتناء بسور القرآن الكريم بصفة عامة، وبسورة البقرة بصفة خاصة، مصداقًا لقول الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم “اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البَطَلَة” أي السَّحَرة.

وكان موضوع حلقة برنامج (أيام الله) هذا الأسبوع عن “كيف نعتني بالقرآن الكريم وندافع عنه؟”، ودعا الشيخ عثمان، الله تعالى، أن يُرِي المسلمين عجائب قدرته في من أهانوا القرآن الكريم.

وشهدت العاصمة الدنماركية الأسبوع الماضي 3 حوادث لحرق نسخ من المصحف الشريف نفذها متطرفون، كما مزّق متطرف هولندي نسخة من المصحف الشريف ودنّسها وحرق بعض صفحاتها.