هونغ كونغ توزع 500 ألف تذكرة طيران “مجانا” في إطار حملة دعاية عالمية.. ما القصة؟

أعلن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ “جون لي” اليوم الخميس، أنه من المقرر توزيع 500 ألف تذكرة طيران مجانية لجلب الزوار وتنشيط السياحة، وذلك في إطار حملة دعاية عالمية.

وأعلن جون لي خلال إيجاز صحفي عن هذه الهدية في معرض إطلاق حملة (هالو هونغ كونغ)، وقال “إنها تعد على الأرجح أكبر ترحيب على الإطلاق في العالم”.

وألقى جون لي الضوء على إقامة عدد من الفعاليات المقبلة بينها ماراثون، وذلك في كلمات ألقاها بالإنجليزية والماندرين والكانتونية.

وتسعى الحكومة لإنعاش الاقتصاد وإصلاح الصورة العالمية للمدينة التي تضررت جراء المظاهرات العنيفة التي شهدتها في 2019، والقوانين الأمنية الصارمة في 2020، وسنوات العزلة التي فرضتها على نفسها خلال جائحة فيروس كورونا.

وانعزلت هونغ كونغ إلى حد كبير عن بقية العالم بسبب قواعد الحجر الصحي، التي طلبت في مرحلة ما من المسافرين الوافدين قضاء 21 يومًا في غرفة فندق على نفقتهم الخاصة، وسمحت لسكان هونغ كونغ فقط بدخول المدينة.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي لهونغ كونغ -الواقعة على ساحل الصين الجنوبي- في عام 2022 بنسبة 3.5%، وهو ثالث انكماش خلال أربع سنوات.

وأفادت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) نقلًا عن مصدر لم تسمه، بأنه سوف يتم توزيع أغلب التذاكر الجوية المجانية من جانب شركات طيران تشمل “كاثي باسيفيك إيروايز” وشركتها المنخفضة التكلفة “إتش كيه إكسبريس”.

واستقبلت هونغ كونغ نحو 605 آلاف زائر العام الماضي بعد أن ألغت المدينة تدريجيًّا قيود الحد من انتشار كورونا، بارتفاع من 91 ألف زائر في 2021، بحسب مجلس السياحة المحلي.

واجتذبت هونغ كونغ نحو 56 مليون سائح في 2019، أي قبل عام من تفشي الجائحة.