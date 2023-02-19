مقتل سائق تسلا إثر اصطدامها بشاحنة إطفاء والشركة تستدعي 362 ألف سيارة

أعلنت إدارة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن سائق سيارة تسلا لقي حتفه، أمس السبت، إثر اصطدامه بشاحنة إطفاء على طريق سريع بين الولايات.

يأتي الحادث في وقت تحقق فيه الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن سيارات تسلا المزودة بنظام القيادة الآلية لمساعدة السائق بعد سلسلة من حوادث تصادم مع سيارات طوارئ متوقفة.

وذكرت إدارة الإطفاء في مقاطعة كونترا كوستا على تويتر أن راكبا في سيارة تسلا نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة. وأضافت أن 4 من رجال الإطفاء خرجوا من المستشفى بعد تقييم حالتهم وإصابتهم بجروح طفيفة.

Slow down and move over when approaching emergency vehicles. Truck 1 was struck by a Tesla while blocking I-680 lanes from a previous accident. Driver pronounced dead on-scene; passenger was extricated & transported to hospital. Four firefighters also transported for evaluation. pic.twitter.com/YCGn8We1bK — Con Fire PIO (@ContraCostaFire) February 18, 2023

وأوضحت الإدارة أن الشاحنة كانت متوقفة بإحدى الحارات المرورية للتعامل مع حادث سابق.

وأعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، يوم الخميس، أن تحقيقها الذي انطلق في 2021 “بشأن نظام القيادة الآلية في تسلا وأنظمة المركبات المرتبطة به مفتوح ونشط”. ويتضمن التحقيق فحص ما إذا كانت سيارات تسلا تضمن يقظة السائقين بدرجة كافية.

استدعاء 362 ألف سيارة

كانت شركة تسلا قد أعلنت قبل أيام عن استدعائها 362 ألف سيارة أمريكية لتحديث برنامج بيتا للقيادة الذاتية الكاملة بعد أن قال منظمون أمريكيون، الخميس الماضي، إن نظام مساعدة السائق لا يلتزم بشكل كاف بقوانين السلامة المرورية وقد يتسبب في وقوع حوادث.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن برنامج تسلا يسمح للمركبة “بتجاوز السرعة القصوى المحددة أو اجتياز التقاطعات بشكل مخالف للقانون أو لا يمكن توقعه مما يزيد من خطر وقوع حادث”.

وسوف تُصدر تسلا تحديثا عن بُعد للبرنامج بالمجان، وقالت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية إنه ليس لديها علم بأي إصابات أو وفيات يمكن ربطها بمسألة الاستدعاء.

وتشمل الاستدعاءات طراز إس صُنع 2016 إلى 2023، وطراز إكس صُنع 2017 إلى 2023، وطراز 3 وطراز واي صُنع 2020 إلى 2023، المجهزة ببرنامج بيتا للقيادة الذاتية الكاملة.