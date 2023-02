مقتل سائق تسلا إثر اصطدامها بشاحنة إطفاء والشركة تستدعي 362 ألف سيارة

أعلنت إدارة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن سائق سيارة تسلا لقي حتفه، أمس السبت، إثر اصطدامه بشاحنة إطفاء على طريق سريع بين الولايات.

يأتي الحادث في وقت تحقق فيه الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن سيارات تسلا المزودة بنظام القيادة الآلية لمساعدة السائق بعد سلسلة من حوادث تصادم مع سيارات طوارئ متوقفة.

وذكرت إدارة الإطفاء في مقاطعة كونترا كوستا على تويتر أن راكبا في سيارة تسلا نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة. وأضافت أن 4 من رجال الإطفاء خرجوا من المستشفى بعد تقييم حالتهم وإصابتهم بجروح طفيفة.

Slow down and move over when approaching emergency vehicles. Truck 1 was struck by a Tesla while blocking I-680 lanes from a previous accident. Driver pronounced dead on-scene; passenger was extricated & transported to hospital. Four firefighters also transported for evaluation. pic.twitter.com/YCGn8We1bK

