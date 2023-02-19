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مقتل سائق تسلا إثر اصطدامها بشاحنة إطفاء والشركة تستدعي 362 ألف سيارة

أدى الحادث إلى مقتل السائق وإصابة 4 من رجال الإطفاء (أسوشيتد برس)
19/2/2023

أعلنت إدارة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن سائق سيارة تسلا لقي حتفه، أمس السبت، إثر اصطدامه بشاحنة إطفاء على طريق سريع بين الولايات.

يأتي الحادث في وقت تحقق فيه الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن سيارات تسلا المزودة بنظام القيادة الآلية لمساعدة السائق بعد سلسلة من حوادث تصادم مع سيارات طوارئ متوقفة.

وذكرت إدارة الإطفاء في مقاطعة كونترا كوستا على تويتر أن راكبا في سيارة تسلا نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة. وأضافت أن 4 من رجال الإطفاء خرجوا من المستشفى بعد تقييم حالتهم وإصابتهم بجروح طفيفة.

وأوضحت الإدارة أن الشاحنة كانت متوقفة بإحدى الحارات المرورية للتعامل مع حادث سابق.

وأعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، يوم الخميس، أن تحقيقها الذي انطلق في 2021 “بشأن نظام القيادة الآلية في تسلا وأنظمة المركبات المرتبطة به مفتوح ونشط”. ويتضمن التحقيق فحص ما إذا كانت سيارات تسلا تضمن يقظة السائقين بدرجة كافية.

تراجعت أسهم تسلا بنسبة 3.6% يوم الخميس الماضي (أسوشيتد برس)

استدعاء 362 ألف سيارة

كانت شركة تسلا قد أعلنت قبل أيام عن استدعائها 362 ألف سيارة أمريكية لتحديث برنامج بيتا للقيادة الذاتية الكاملة بعد أن قال منظمون أمريكيون، الخميس الماضي، إن نظام مساعدة السائق لا يلتزم بشكل كاف بقوانين السلامة المرورية وقد يتسبب في وقوع حوادث.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن برنامج تسلا يسمح للمركبة “بتجاوز السرعة القصوى المحددة أو اجتياز التقاطعات بشكل مخالف للقانون أو لا يمكن توقعه مما يزيد من خطر وقوع حادث”.

وسوف تُصدر تسلا تحديثا عن بُعد للبرنامج بالمجان، وقالت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية إنه ليس لديها علم بأي إصابات أو وفيات يمكن ربطها بمسألة الاستدعاء.

وتشمل الاستدعاءات طراز إس صُنع 2016 إلى 2023، وطراز إكس صُنع 2017 إلى 2023، وطراز 3 وطراز واي صُنع 2020 إلى 2023، المجهزة ببرنامج بيتا للقيادة الذاتية الكاملة.

المصدر : وكالات