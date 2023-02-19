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بعد اقتراب “إنسان الغاب”.. الرئيس الألماني يقطع تصريحات لصحفيين في ماليزيا (صور)

الرئيس الألماني وإنسان الغاب
الرئيس الألماني وزوجته ينظران نحو إنسان الغاب (صفحة الرئيس الألماني- فيسبوك)
19/2/2023

اضطر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى قطع تصريح كان يدلي به لصحفيين في ماليزيا عن ملخص رحلته في جنوب شرق آسيا، بسبب اقتراب حيوان إنسان الغاب.

وطلب حراس الغابة التي كان يزورها الرئيس الألماني منه الابتعاد والوقوف على مسافة آمنة من الحيوان.

واتجه إنسان الغاب “ادوين”، أحد أضخم حيوانات إنسان الغاب في محطة تكاثر لهذا النوع من الحيوانات، نحو شتاينماير.

وفي أعقاب ذلك، قال شتاينماير بهدوء عن اللقاء مع إنسان الغاب إنه لم يستطع إخفاء دهشته “لأن هذه هي أول مرة أقابل فيها هذا النوع”.

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأنه لم يكن هناك خطر في اللقاء، وقال ضاحكا: “لكن هؤلاء الذين هم على دراية أفضل بالحيوانات وسلوكها نصحوا بعدم البحث عن مواجهة”.

كان شتاينماير اطلع وزوجته في وقت سابق على الحيوانات وهي تتناول طعامها حيث تستمتع هذه الحيوانات بأكل الموز والبابايا والأناناس.

وتوجه شتاينماير، أمس السبت، إلى جزيرة بورنيو في ختام زيارته الرسمية لماليزيا التي استغرقت ثلاثة أيام.

الرئيس الألماني ماليزيا إنسان الغاب
الرئيس الألماني خلال زيارته مع زوجته لمركز تكاثر إنسان الغاب في “ساراواك” بماليزيا (هيئة الغابات في ساراوك- فيسبوك)

وزار شتاينماير وزوجته الحديقة الوطنية في ولاية “ساراواك” حيث تلقيا خلال جولة في الغابة المطيرة شرحا عن التنوع البيولوجي هناك والتهديدات التي توجهه والحماية المتوافرة له.

وتوجه شتاينماير وزوجته ذهابا وعودة على متن قوارب خفر سواحل ساراواك.

وقبل إقلاعهما عائدين إلى برلين، زار شتاينماير وزوجته محطة تكاثر إنسان الغاب التي يقوم فيها مركز محمية “سيمنجوه” للحياة البرية بإعادة تجهيز الحيوانات التي تعرضت للإصابة أو تم تحريرها من الأسر لإعادة توطينها.

المصدر : الألمانية