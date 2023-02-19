بعد اقتراب “إنسان الغاب”.. الرئيس الألماني يقطع تصريحات لصحفيين في ماليزيا (صور)

اضطر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى قطع تصريح كان يدلي به لصحفيين في ماليزيا عن ملخص رحلته في جنوب شرق آسيا، بسبب اقتراب حيوان إنسان الغاب.

وطلب حراس الغابة التي كان يزورها الرئيس الألماني منه الابتعاد والوقوف على مسافة آمنة من الحيوان.

واتجه إنسان الغاب “ادوين”، أحد أضخم حيوانات إنسان الغاب في محطة تكاثر لهذا النوع من الحيوانات، نحو شتاينماير.

وفي أعقاب ذلك، قال شتاينماير بهدوء عن اللقاء مع إنسان الغاب إنه لم يستطع إخفاء دهشته “لأن هذه هي أول مرة أقابل فيها هذا النوع”.

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأنه لم يكن هناك خطر في اللقاء، وقال ضاحكا: “لكن هؤلاء الذين هم على دراية أفضل بالحيوانات وسلوكها نصحوا بعدم البحث عن مواجهة”.

Das deutsche Staatsoberhaupt besuchte bei seiner Südostasien-Reise eine Aufzuchtstation für Orang-Utans – ein stattliches Tier interessierte sich besonders für den Politiker. https://t.co/6hMNBegEz5 — DER SPIEGEL (@derspiegel) February 19, 2023

كان شتاينماير اطلع وزوجته في وقت سابق على الحيوانات وهي تتناول طعامها حيث تستمتع هذه الحيوانات بأكل الموز والبابايا والأناناس.

وتوجه شتاينماير، أمس السبت، إلى جزيرة بورنيو في ختام زيارته الرسمية لماليزيا التي استغرقت ثلاثة أيام.

وزار شتاينماير وزوجته الحديقة الوطنية في ولاية “ساراواك” حيث تلقيا خلال جولة في الغابة المطيرة شرحا عن التنوع البيولوجي هناك والتهديدات التي توجهه والحماية المتوافرة له.

وتوجه شتاينماير وزوجته ذهابا وعودة على متن قوارب خفر سواحل ساراواك.

وقبل إقلاعهما عائدين إلى برلين، زار شتاينماير وزوجته محطة تكاثر إنسان الغاب التي يقوم فيها مركز محمية “سيمنجوه” للحياة البرية بإعادة تجهيز الحيوانات التي تعرضت للإصابة أو تم تحريرها من الأسر لإعادة توطينها.