إنقاذ خراف في تركيا بعد 11 يوما تحت الأنقاض (فيديو)

عاشت أسرة تركية تعمل في تربية الماشية فرحة إنقاذ عدد من خرافها عقب 11 يوما من الزلزال، بعدما ظنت أنها نفقت خلال الكارثة.

ودمر الزلزال المبنى العائد إلى المواطن محمود أقصو في قرية بادملي بقضاء نورداغي بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، الذي يعمل في تربية الماشية.

ونجا أقصو وزوجته وأطفاله بأعجوبة من الزلزال، في حين فارقت والدته وشقيقته الحياة تحت الأنقاض.

وتمكن الأهالي من إخراج بعض الماشية الموجودة في الحظيرة بالطابق الأرضي للمبنى المكون من 3 طوابق والذي دمره الزلزال، بينما بقي 50 رأسا من الأغنام والخراف تحت الأنقاض.

وغادرت الأسرة المكان بعدما لم تعد تسمع أصوات الماشية العالقة تحت الأنقاض واعتقادها أنها نفقت، ونصبت خيمة في موقع آخر.

وبعد 11 يوما على وقوع الزلزال، وأثناء مروره من المنطقة، سمع أقصو أصوات خراف قادمة من تحت الأنقاض.

وعقب إبلاغه الفرق المعنية تم إخراج 9 خراف من تحت الأنقاض لا تزال على قيد الحياة.

وقال أقصو إنه فقد العديد من أقربائه في الكارثة، وأشار إلى أن رؤية خرافه مجددا كان لها تأثير إيجابي على حالته النفسية، في هذا الوقت العصيب.

من جهته، قال ابنه يشار أقصو إنه شعر برعب شديد أثناء الزلزال، كما أنه شعر بحزن إضافي على فراق خرافهم، وأكد أنه سعيد بلقائها مجددا بعد مرور أيام عديدة على الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.