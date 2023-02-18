تركيا.. فحص أكثر من مليون مصاب ومريض في الولايات المتضررة بالزلزال (فيديو)

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن 21 ألف مصاب جراء الزلزال الذي ضرب البلاد ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة، وإن الأطباء فحصوا أكثر من مليون مصاب ومريض.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت أنه “تم إجراء 1000 عملية جراحية أمس الجمعة قام بها الأطباء، كما تم إجراء 11000 عملية جراحية في مختلف الاختصاصات منذ وقوع الكارثة، إضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية لآلاف الجرحى والمصابين”.

وأشار الوزير إلى أن نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات بلغت 60%، كما بلغت نسبة الإشغال في وحدات العناية المركزة 77%، وأن جميع أجهزة الغسيل الكلوي تعمل تحت خدمة الشعب إضافة إلى آلاف من سيارات الإسعاف والطائرات.

وأفاد الوزير أنه قد تم بشكل فوري بناء 25 مستشفى ميدانيا ومتنقلا، 12 منها مجهزة بجميع الأجهزة الطبية وأجهزة الفحص بالأشعة، وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات الموجودة في الولايات المجاورة للولايات المتضررة من الزلزال.

وزير الصحة التركي: قرابة 11 ألف عملية جراحية أجريت في مختلف الاختصاصات بالإضافة إلى إنهاء الإسعافات الأولية لآلاف الجرحى جراء الزلازل#زلازل_تركيا#TurkiyeQuakes pic.twitter.com/Ebk0cGmejl — TRT عربي (@TRTArabi) February 18, 2023

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها للوصول إلى كل المرضى والمصابين بالأمراض المزمنة، معلنا أنه تم الوصول إلى 1000 قرية وتقديم الخدمة الطبية إلى نحو 222 ألف مصاب ومريض، وأن هناك آلافًا من الأطباء في مختلف التخصصات يقدمون الدعم الطبي.

وأعلن الوزير بناء مراكز صحية متنقلة لتقديم الخدمة الصحية للمرضى والمصابين داخل أماكن الإيواء، وقام الأطباء بفحص أكثر من مليون مصاب ومريض.

وقال الوزير “نبذل جهدنا لوقاية المواطنين من الأمراض المعدية خاصة بعد الزلزال، كما نبذل قصارى الجهود لإيصال مياه الشرب النظيفة وإصلاح شبكات الصرف الصحي، وتقوم مختبرات وزارة الصحة باختبارات للمياه وتطهيرها وتعقيمها، خاصة تلك التي تصل عبر خزانات المياه الكبيرة، وإزالة القمامة والنفايات بعيدا عن التجمعات البشرية في المخيمات المؤقتة”.

وأشار الوزير إلى تقديم الدعم النفسي لآلاف المصابين والمصدومين عبر الأطباء والمختصين النفسيين، مؤكدا أن جميع المنكوبين يعيشون صدمة كبيرة نتيجة الزلزال.