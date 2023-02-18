ما الحكمة الإلهية من الابتلاء بالزلازل؟ (فيديو)

قال الدكتور عبد السلام المجيدي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة قطر إن الزلازل والأحداث الكونية تذكير من الله للإنسان، ليكون على صلة دائمة بربه.

وأضاف خلال برنامج أيام الله على الجزيرة مباشر، أن الله سبحانه وتعالى يحدث مثل هذه الزلزلة وهذه الشروخ ليذكر الإنسان بقدره ويعلم قدر ربه.

واستطرد قائلا: قد يقول قائل أهؤلاء الأطفال الذين ماتوا هم الذين يذكرون العبرة؟ وأجاب بأن التذكير ليس للأطفال، بل العبرة لمن يشاهدهم. أما أولئك الذيم قضوا فإن الله تعالى قد بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مصيرا عظيما لهم، إذ قال “شهداء أمتي خمسة”، وذكر منهم صاحب الهدم وذكر منهم صاحب الغرق وصاحب الحرق فعن أبي هُرَيْرةَ، رضي الله عنه، قال: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: “الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم، وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه”. متفقٌ عليهِ.