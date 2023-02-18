صاحب فيديو لعب الكرة في المسجد يوضح للجزيرة مباشر حقيقة ما حدث (شاهد)

قال الشيخ محمد أبو القطع، الذي انتشر فيديو له مؤخرا وهو يلعب كرة القدم مع أطفال داخل أحد المساجد، إنه لا توجد مخالفة شرعية فيما حدث في المقطع المتداول.

وأوضح الشيخ محمد، أحد الأئمة في جمعية الدعاة الإسلامية في لبنان، في لقاء مع برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر أنه كان هناك مجلس علم وتعليم للقرآن الكريم في المسجد، وكان لدى الصبية الذين ظهروا في المقطع تدريب على كرة القدم بعد الجلسة.

وأضاف أنه كان من الصعب إقامة التدريب بسبب الأمطار، مما دفعه لتدريب الأطفال داخل المسجد.

وذكر الشيخ محمد أن المسجد كان خاليا من المصلين ولم يتم العبث بمحتوياته.

وأكد أن القاعدة الشرعية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، مطالبا المعترضين بتقديم الدليل الشرعي على تحريم ما حدث.

وقال الشيخ محمد إن دور المسجد يشمل كل جوانب حياة الإنسان، سواء تلك التي تتعلق بالجوانب الإيمانية للمرء أو تلك البدنية.

وأضاف أن من يعتقد أن دور المسجد يقتصر على العبادات فقط، مخطئ في ذلك.





وذكر الشيخ محمد أن انتشار المقطع في الأيام الأخيرة كان سببا في الإقبال على مشاهدة المقاطع على حسابات الجمعية.

وآثار المقطع، الذي تم تصويره عام 2020، جدلا واسعا في مصر. وقال مستخدمون على مواقع التواصل إنه تم تصوير المقطع في مسجد بمصر، لكن ثبت أن المسجد في لبنان.