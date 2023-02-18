إنقاذ 3 أشخاص أحدهم طفل بجنوب تركيا بعد أكثر من 12 يوما تحت الأنقاض (فيديو)

أخرجت فرق البحث والإنقاذ 3 أشخاص أحدهم طفل من حطام مبنى مدمر في قضاء أنطاكيا مركز ولاية هاطاي بجنوب تركيا، بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال أي أكثر من 12 يوما قضوها تحت الأنقاض.

وتسابق فرق البحث والإنقاذ الزمن من أجل العثور على ناجين بين أنقاض آلاف المباني المدمرة التي انهارت بعد الزلزالين العنيفين اللذين ضربا 11 ولاية وكان مركزهما ولاية كهرمان مرعش.

وبعد جهد كبير بذلته فرق بينها فريق إنقاذ قرغيزي في أنقاض مبنى أملًا في سماع أصوات لأحياء ما زالوا تحت الركام، تمكنت الفرق من رصد 3 أشخاص أحياء.

وبعد جهود وعمل متواصل، تم إنقاذ رجل وامرأة وطفل من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.​​​​​​