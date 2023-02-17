الممثل التركي جلال آل: هكذا أظهرت حملة “قلب واحد” تضامن الشعب في مواجهة الزلزال (فيديو)

قال الممثل التركي جلال آل، إن الشعب التركي بكل أشكاله توحد لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد.

وأوضح خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الخميس، بشأن حملة تبرعات “تركيا قلب واحد” التي جمعت مليارات الدولارات في غضون ساعات لصالح المتضررين من الزلزال، إن جميع من شاركوا في هذه الحملة أكدوا التضامن وتنحية الخلافات.

وأضاف “عندما شاهدت الحملة البارحة تأثرت جدا، كان هناك فنانون ورياضيون ورجال أعمال. الجميع ترك الخلافات خلفهم واجتمعوا تحت مظلة واحدة، وهذا ما يؤكد عليه الإسلام”.

ومساء الأربعاء، بثت 213 محطة تلفزيونية و562 إذاعة داخل وخارج تركيا، حملة مشتركة حملت اسم “تركيا قلب واحد” شارك فيها مشاهير أتراك على الهواء مباشرة.

وعلى مدار7 ساعات من البث المباشر، تلقت الحملة تبرعات كبيرة وصلت قيمتها إلى 115 مليار و146 مليون و528 ألف ليرة تركية (نحو 6.1 مليارات دولار).

وقال الممثل التركي إن “دولتنا تعرضت لامتحان كبير، والحمد لله الشعب التركي اتحد مع قيادته، وأظهروا مثالا يحتذى به في التضامن والوحدة للتدخل ومتابعة آثار الكارثة بشكل سريع وقاموا بكل أنواع الدعم”.

ووجه جلال آل شكره إلى العالم الإسلامي وكل من دعم تركيا، وطالب العالم العربي بأن يدعو لبلاده.

وأشار إلى وجود حملات كبيرة وكثيرة في عدة بلدان أبرزها ألمانيا، التي توجد بها أكبر جالية تركية في أوربا، وقد قامت تلك الجالية جهدًا كبيرًا في هذا المجال.

وقال إن المبالغ التي جمعت ستشمل الجميع حتى الحيوانات التي تضررت. وختم بقوله إن “اليوم هو يوم الوحدة ويوم التضامن”.

وحصد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا قبل أكثر من 10 أيام عشرات الآلاف من القتلى والمصابين مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، ولا يزال البحث عن ناجين جاريًا رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.