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فهد يثير الهلع في إسلام آباد بعد هروبه ويصيب 4 أشخاص (فيديو)

صورة أرشيفية (غيتي)
17/2/2023-|آخر تحديث: 18/2/202312:14 AM (مكة المكرمة)

أثار فهد حالة من الهلع بعد أن تمكن من الهرب من منزل صاحبه بأحد الأحياء الراقية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وهاجم 4 أشخاص على الأقل قبل السيطرة عليه.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، الفهد وهو يهاجم رجلًا على أحد الطرق، ثم وهو يقفز من فوق سياج حديقة منزل، ويجري بين السيارات.

وشوهد حرس مسلحون يعملون بمنازل قريبة في الحي الراقي، وهم يركضون خلف الفهد لتخويفه، لكنهم لم يطلقوا النار عليه.

وقال مدير لجنة حماية الحياة البرية في إسلام آباد طارق بنغاش “توصلنا من خلال الاستنتاجات الأولى إلى أنّ الفهد مدجّن ولا يعيش في البرية، إلا أنّه كان يشعر بالخوف ولم يتوقف عن الزئير”.

وقالت متحدثة باسم مجلس إدارة الحياة البرية، تدعى رينا سعيد خان، إن حراس قطاع الحياة البرية في إسلام آباد حاصروا الفهد الذكر في قبو منزل، وأطلقوا عليه طلقات مخدرة بعد مطارده استمرت ساعات عدة.

وأعلن القطاع عبر موقع تويتر أن الفهد “بصحة جيدة، وهو موجود بمركز مجلس إدارة الحياة البرية للإنقاذ والتأهيل، وستقرر اللجنة العلمية بشأن الخطوات المقبلة لإعادة تأهيله”.

وقال أنيس رحمان، خبير الشؤون البيئية، إن الرغبة في اقتناء الفهود كحيوانات أليفة زادت بين الباكستانيين الأثرياء خلال الأعوام القليلة الماضية رغم حظر السلطات استيراد الحيوانات البرية والنادرة العام الماضي.

المصدر : صحف ومواقع أجنبية + وكالات