فهد يثير الهلع في إسلام آباد بعد هروبه ويصيب 4 أشخاص (فيديو)

أثار فهد حالة من الهلع بعد أن تمكن من الهرب من منزل صاحبه بأحد الأحياء الراقية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وهاجم 4 أشخاص على الأقل قبل السيطرة عليه.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، الفهد وهو يهاجم رجلًا على أحد الطرق، ثم وهو يقفز من فوق سياج حديقة منزل، ويجري بين السيارات.

Apparently there was a leopard on the loose in DHA Islamabad today… pic.twitter.com/x1y6SGEzVI — اسریٰ (@freakonomist5) February 16, 2023

Leopard attacked a pedestrian in DHA 2,

luckily he didn't suffer any life threatening injury. Just couple of days back a leopard was sighted in Bahria Enclave Islamabad aswell, please stop occupying their lands. STOP DEFORESTATION. pic.twitter.com/kMC2OkyzCk — Wahid Zia. (@OmniscientXo) February 16, 2023

Dha fhase 2 Islamabad leopard attack pic.twitter.com/uWiA9Wnvmc — جانشین❤️ (@janshyn3) February 17, 2023

وشوهد حرس مسلحون يعملون بمنازل قريبة في الحي الراقي، وهم يركضون خلف الفهد لتخويفه، لكنهم لم يطلقوا النار عليه.

وقال مدير لجنة حماية الحياة البرية في إسلام آباد طارق بنغاش “توصلنا من خلال الاستنتاجات الأولى إلى أنّ الفهد مدجّن ولا يعيش في البرية، إلا أنّه كان يشعر بالخوف ولم يتوقف عن الزئير”.

Situation in DHA-2 Islamabad pic.twitter.com/Jke1akgCTc — umer abbas (@uabas) February 16, 2023

وقالت متحدثة باسم مجلس إدارة الحياة البرية، تدعى رينا سعيد خان، إن حراس قطاع الحياة البرية في إسلام آباد حاصروا الفهد الذكر في قبو منزل، وأطلقوا عليه طلقات مخدرة بعد مطارده استمرت ساعات عدة.

🚨🚨 Reportedly, Leopard is caught and in the custody of the Forest Department.

It was owned by Retd. Gen Akram Raja St.4 Sector D. pic.twitter.com/v9Yw0GXWDG — 𝐀𝐦𝐣𝐚𝐝 𝐀𝐥𝐢 𝐊𝐡𝐚𝐧 (𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥) 🇵🇰 (@amjadali_pk) February 16, 2023

وأعلن القطاع عبر موقع تويتر أن الفهد “بصحة جيدة، وهو موجود بمركز مجلس إدارة الحياة البرية للإنقاذ والتأهيل، وستقرر اللجنة العلمية بشأن الخطوات المقبلة لإعادة تأهيله”.

Male Leopard is in good health at IWMB’s rescue and rehab centre. IWMB scientific committee will decide next steps for leopard rehabilitation. Leopard has been named Deeaitchay by IWMB staff pic.twitter.com/N9bPc0YHe4 — Islamabad Wildlife Management Board (IWMB) (@WildlifeBoard) February 17, 2023

وقال أنيس رحمان، خبير الشؤون البيئية، إن الرغبة في اقتناء الفهود كحيوانات أليفة زادت بين الباكستانيين الأثرياء خلال الأعوام القليلة الماضية رغم حظر السلطات استيراد الحيوانات البرية والنادرة العام الماضي.