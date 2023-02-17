أنشطة ترفيهية للأطفال الناجين من الزلزال في تركيا للتخفيف من آلامهم (فيديو)

نظمت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أنشطة ترفيهية للأطفال في المخيمات التي تأوي المتضررين من الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد بداية الشهر الجاري.

وقام عاملون بالرسم على وجوههم، واستمتع الأطفال بلحظات من المرح ذكرتهم بحياتهم قبل الزلزال.

وتسبب الزلزال في تشريد الملايين من الأشخاص، بينهم عدد كبير من الأطفال، الذين باتوا بلا مأوى.

وأقامت “آفاد” عددًا كبيرًا من المخيمات للمتضررين في المدن والمناطق المنكوبة في الولايات الجنوبية من تركيا.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا فجر الاثنين 6 فبراير/شباط، أعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ثم تلا ذلك آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الآلاف وتسبب في دمار هائل في المناطق المنكوبة.