لقطات جديدة توثق لحظة وقوع الزلزال في هاطاي وعثمانية وملاطيا في تركيا (فيديو)

نشرت وكالة الأناضول التركية مشاهد جديدة وثّقتها كاميرات المراقبة لحظة وقوع الزلزال المدمر في 6 فبراير/ شباط بولايتي هاطاي وعثمانية جنوبي تركيا.

وأثّر زلزالان متعاقبان ضربا جنوب البلاد وبلغت شدتهما 7.7 و7.6 درجات، على 11 ولاية تركية بينها هطاي وعثمانية.

وتظهر مشاهد رصدتها كاميرا في حديقة أحد المنازل بقضاء أنطاكيا في هطاي، تموج مياه مسبح بفعل شدة الاهتزاز، وحالة الهلع لدى كلب داخل غرفة.

كما وثقت كاميرا في صالة رياضة بقضاء إسكندرون لحظة وقوع الزلزال وهروب أحد حراس الأمن خارجها.

وفي عثمانية، أظهرت مشاهد سجلتها كاميرا أيضا اهتزاز ثريات الإضاءة المعلقة بسقف محل تجاري والمنتجات على الرفوف بفعل الزلزال.

ووثّقت كاميرات المراقبة لحظة وقوع الزلزال في ولاية ملاطيا جنوبي تركيا.

وأظهرت المشاهد التي رصدتها الكاميرات في عدة نقاط بملاطيا، انهيار المباني وحالة الذعر والهلع لدى الناس خاصة في الزلزال الثاني.





وحصد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل أكثر من 10 أيام عشرات الآلاف من القتلى والمصابين مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، واستمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.

واقتربت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا من 40 ألفًا، حيث وصل عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 36187 قتيلًا و108068 مصابًا، وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية تسجيل أكثر من 4300 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الأول.