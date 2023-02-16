تحاليل طبية إلزامية للمقبلين على الزواج تثير جدلا في مصر (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن إضافة مجموعة من الفحوصات المعملية كشرط إجباري، لإتمام الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، المعتمد منذ عام 2008 بهدف الاطمئنان عليهم من خلال الفحوصات.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 13 فبراير/شباط الجاري، في القرار رقم 22 لسنة 2023، تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيري الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1997.

وتضمن القرار الأخير، عددًا من الفحوصات من بينها “الالتهاب الكبدي سي وفيروس نقص المناعة البشري ومُعامل الـRH وفصائل الدم وسكر الدم ونسبة الهيموجلوبين، ومرض فقر الدم المنجلي”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، في تصريح إعلامي، إن الفحوصات ستكون شرطًا للحصول على الشهادة الطبية، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفتها من 80 جنيهًا إلى 180 جنيهًا مع إضافة الفحوصات الأخيرة.

وعلى إثر ذلك، تقدمت عضو مجلس النواب، إيرين سعد باقتراح في البرلمان لوزير الصحة طالبت فيه بإضافة “تحليل المخدرات، وتحاليل القدرة الإنجابية للفحوصات”، فيما اعتبرت أن لهما تأثيرًا كبيرًا في الحد من معدلات الطلاق والعنف الأسري.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وتفاعل العديد من النشطاء ورواد مواقع التواصل مع إقرار الفحوصات الإضافية بردود فعل متباينة، بين من عدّها تعقيدًا وزيادة في المصاريف ومحاولة تنظيم الأسرة، فيما عدّها آخرون مهمة وأساسية، لما لها من تأثير في نجاح الأسرة مستقبلًا، وفق تعبيرهم.

وعلّق المدوّن عماد علام، قائلًا “أنا معنديش مشكلة أدفع فلوس مقابل خدمة، لكن السؤال هل هيتم عمل التحليل فعلا؟ ولا يبقى مجرد فلوس بنسيبها (نضعها) لمدام عفاف في الخزنة عشان نعدي الدنيا”.

وكتب المدوّن ناجي محمد على حسابه في فيسبوك “في بلد تعاني الفقر والمرض عملوا قانون يحرم الزواج بطرق ملتوية وهم يعلمون أن أغلب الشعب مرضى ولكن لا يستطيعون إصدار قانون صريح يمنع الزواج على الفقراء بكل وضوح بدون لف ودوران”.

وأضاف محمد “مرة يصدر قانون بتغريم العريس مبلغ مالي ومرة موافقة المأذون على الزواج الثاني وإعلام الأولى وموافقتها، ومرة كشف وتحليل أمراض، هم يحاربون شرع الله بطرق ملتوية كي يستمتع الأغنياء بموارد الدولة، فلا يتكاثر الفقراء الذين هم كالجراد وينغص عيش الأغنياء”.

فيما عبّر المدوّن كمال ياسر عن إعجابه بالخطوة عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: “أنا مش شايف فيها مشكلة لو تم تطبيقها بجد، حاجة كويسه جدًا”.

وتفاعلت المدونة كريمة عرفات، بتعليق ساخر قالت فيه: “تخيل إن الجوازة تبوظ علشان عندك أنيميا”.

وفي وقت سابق، ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بصدد الإعلان عن إجراءات الكشف الطبي لضمان عدم تقصير الدولة في سلامة العقد بين الشباب والفتيات قبل الزواج.

ونفى السيسي أن تكون تلك الإجراءات من منظور طبي لتجنب الإعاقة أو عدم الإنجاب، لافتًا إلى أن الدولة ناقشت الموضوع بعمق وكمحاولة منها لإيجاد حلول.

خطوة كبيرة قامت بها #وزارة_الصحة المصرية، عملت فحص زواج بالتحاليل المطلوبة من بينها تحاليل الأيدز وفيروس سي.. وده هيمنع بعد الله انتشار #الأمراض_الجنسية pic.twitter.com/1GpmSaZLIB — بنت مصر 🇪🇬 (@mona_msr) February 15, 2023

الشهادات المميكنة الجديدة من أقسام فحوص المقبلين على الزواج داخل الوحدات الصحية في المحافظات المختلفة، وذلك بعد عدة أيام من سحب العينات، وإجراء التحاليل للشخصين، واعتماد شهادتهما — Hesham Albasuoni (@Heshambasuoni) February 14, 2023