اقترب من استعادة لقب الأغنى في العالم.. ماسك: إدارة تويتر قد تنتقل لشخص آخر هذا العام

اقترب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من استعادة لقبه كأغنى رجل في العالم منذ تراجعه خلف برنارد أرنو في ديسمبر/كانون أول الماضي، وذلك بفضل ارتفاع قيمة شركة تسلا بنسبة 70% منذ بداية هذا العام.

وقد يمر وقت أطول قليلا حتى يتجاوز ماسك إمبراطور السلع الفاخرة الفرنسي أرنو بعدما كشف هذا الأسبوع أنه قدم 11.6 مليون سهم من شركة تسلا لأسباب خيرية غير معلنة بين شهري أغسطس/أب وديسمبر من العام الماضي.

وكانت قيمة الأسهم نحو 2.4 مليار دولار، بناء على متوسط الأسعار في الأيام التي تبرع فيها ماسك بالأوراق المالية.

يأتي هذا الكشف في الوقت الذي أقترب فيه ماسك (51 عاما) من تقليص الفجوة مع أرنو إلى أقل من 10 مليارات دولار، وسط إشارات على تزايد الطلب على سيارات تسلا الكهربائية.

وتبلغ ثروة ماسك الآن نحو 184 مليار دولار بعد آخر تبرع له، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ويشكل هذا تراجعا من ذروة ثروته التي تجاوزت 300 مليار دولار في أواخر عام 2021 قبل اتخاذه قرار شراء تويتر بالقرب من ذروة سوق التكنولوجيا، لكنه يعد ارتفاعا بنحو 50 مليار دولار هذا العام.

وكان ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأكبر مساهم بها، قد تبرع في وقت سابق بأسهم من الشركة في عام 2021 بقيمة نحو 6 مليارات دولار، في واحدة من أكبر التبرعات الخيرية في التاريخ في ذلك الوقت.

في السياق، كشف ماسك أ نه يسعى للعثور على رئيس تنفيذي جديد لشركة تويتر بنهاية 2023.

وقال خلال مشاركته، الأربعاء، في قمة الحكومات العالمية بدبي عبر تقنية الفيديو إنه يحتاج إلى تحقيق استقرار الشركة ماليا قبل تسليمها للرئيس الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن ماسك القول “اعتقد أنني احتاج إلى استقرار الشركة والتأكد من سلامتها ماليا مع وضع خريطة طريق واضحة لمنتجاتها.. أظن أن نهاية العام الحالي ستكون وقتا جيدا لإيجاد شخص ما آخر لإدارة الشركة، لأنني أعتقد أنها ستكون في حالة مستقرة بنهاية العام الحالي تقريبا”.

كما تحدث ماسك بشكل موسع عن رؤيته لمنصة تويتر وجهودها لتخليصها من المعلومات المضللة التي يتم بثها عبرها.

وطغت الفوضى على الأسابيع القليلة الأولى لامتلاك ماسك لتويتر، مع تسريح جماعي للموظفين، وعودة الحسابات المحظورة، وإيقاف حسابات صحفيين ينتقدون الملياردير المولود في جنوب أفريقيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أثار ماسك جدلا كبير بعدما نشر صوراً لكلبه في مكتب شركة “تويتر” معلقاً عليها: “الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر مذهل”.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023