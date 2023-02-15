أسرى “نفق الحرية” يوجهون رسالة تضامن مع الشعبين التركي والسوري بعد الزلزال (فيديو)

وجّه أسرى “نفق الحرية”، وهم فلسطينيون حرروا أنفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلي عبر نفق حفروه من زنزانتهم قبل اعتقالهم مرة أخرى، رسالة تعزية وتضامن مع الشعبين التركي والسوري بعد الزلزال المدمر الذي أوقع نحو 40 ألف قتيل.

وقدّم أسرى عملية “الهروب الكبير من جلبوع”، في فيديو تداولته وسائل إعلام محلية أثناء جلسة محاكمة، العزاء للشعبين التركي والسوري في الضحايا، واحتسبوهم “شهداء” عند الله.

وطالبوا الشعب الفلسطيني بمزيد من الصبر والثبات حتى النصر، واختتموا “نتوجه بالتحية لأهلنا في القدس والمناضلين والمرابطين، والتحية لأهلنا في مخيم جنين وبير الباشا وعرابة وكفر دان والسيلة الحارثية، ولكل مناضل حر شريف يعمل على هذه الأرض، وسوف يأتي يوم نكون فيه أحرارًا”.

#شاهد| أسرى #نفق_الحرية يعزون الشعبين السوري والتركي بضحايا الزلزال ويبعثون برسائل ثبات للشعب الفلسطيني pic.twitter.com/LSSxqjGXBr — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 14, 2023

وأطلق فلسطينيون اسم “نفق الحرية” على النفق الذي حفره الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع شديد التحصين، وأعادت إسرائيل اعتقالهم جميعًا خلال أسبوعين.

والأسرى هم محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب القادري، ومناضل نفيعات، وجمعيهم من حركة الجهاد الإسلامي”، بالإضافة إلى القيادي بحركة “فتح” زكريا الزبيدي.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا 35418 قتيلًا و105505 مصابين، في حين وصل العدد في سوريا إلى 4574 قتيلًا و7429 مصابًا.