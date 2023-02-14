الإعلامي سوار الذهب من مناطق الزلزال في سوريا: أنقل لكم صورة يعجز اللسان عن وصفها (فيديو)

زار الإعلامي السوداني سوار الذهب علي محمد إحدى المناطق المنكوبة في سوريا، الاثنين، ووقف على ما خلفه الزلزال المدمر شمالي البلاد.

وقال معد ومقدم برنامج “عُمران” الذي ينقل واقع المُهجرين السوريين في شمال سوريا ومُعاناتهم، إنه نقل الواقع من منطقة واحدة فقط من مناطق الزلزال.

ورصد الإعلامي الوضع في منطقة حارم بريف إدلب “البؤس” الذي يعيشه أهالي المنطقة، قائلًا إن “كل بؤس الدنيا اجتمع فيها”.

ونقل محمد الصورة وقال إن اللسان يعجز عن نقلها ووصف كم المعاناة التي يراها، وظهرت في المقطع هضاب ركام كانت في السابق مبان ومنازل تأوي أسرًا مهجّرة.

وقال الإعلامي إن المأساة ليست في أكوام الركام التي تحولت إليها المنازل، إنما في العائلات والأسر التي كانت تعيش داخلها، ولم تجد مكانا سوى الجلوس على قممها.

وأظهرت كاميرا سوار الذهب مشهدًا مأساويًا لأسر سورية تجمهرت في مكان واحد جوار خيمة كبيرة، أكد الإعلامي أنها مأواهم الوحيد جميعهم منذ اليوم الأول للزلزال.

وقال إن جميع أطفال ونساء المنطقة ينامون في الخيمة، فيما يقصد الرجال المخيمات المجاورة التي فتح أهلها خيامهم في وجه المنكوبين، مع أن وضعهم أشد صعوبة.

وأشار محمد إلى أن عددًا كبيرًا من الأسر السورية النازحة أصبحت في العراء في موجة البرد الشديدة في المنطقة، وأوضح أن عددًا كبيرًا من الأطفال أصبحوا أيتاما ونساء أصبحوا أرامل بعد أن حصد الزلزال المدمر أرواح ذويهم.

وعنون الإعلامي المقطع الذي نشره عبر صفحته على فيسبوك بـ”ظلم أصيب بالظلم.. وفقر أصيب بالفقر”، في إشارة إلى أن أهالي هذه المناطق من النازحين السوريين الذين ظلمتهم الحرب وأفقرتهم وجاء الزلزال ليُعمق مأساتهم.

وعرض تلفزيون قطر في رمضان 2021 برنامج سوار الذهب الذي يُسلّط فيه الضوء على عدة مواضيع مثل التعليم وعمالة الأطفال وجهود الدفاع المدني في المنطقة، وغيرها من المواضيع التي تنقل مُعاناة المُهجرين وتُسهم في إحداث التغيير.

ووصل عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 4574 قتيلًا و7429 مصابًا، وأعلن الدفاع المدني في الشمال السوري (الخوذ البيضاء) انتهاء عمليات الإنقاذ في الشمال.

وفجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.