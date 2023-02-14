طالب حكومته بتصريح لنقلها.. مطعم أردني يدعم متضرري زلزال سوريا بـ1.5 طن من اللحوم (صور)

دعا صاحب مطعم أردني حكومة بلاده إلى التصريح له بنقل أطعمة إلى متضرري الزلزال في سوريا، ضمن مبادرة شخصية للإسهام في حملات دعم المنكوبين، وسط إشادة بمبادرته.

ونشر المطعم منشورا عبر حسابه في فيسبوك يكشف فيه عن الكميات المجهزة من اللحوم والمواد الغذائية لنقلها إلى متضرري الزلزال في سوريا خلال الأيام المقبلة.

وكتب صاحب المطعم “واجبي الآن.. 1000 كيلو لحم بلدي مقطع ومنظف، و500 كيلو لحم قص بالعظم، و1000 كيلو خبز، و500 كيلو بطاطس، و500 كيلو بصل وبهارات ومشروبات مما تيسر”.

وأردف قائلا “مقدمة مني إلى العائلات المتضررة في سوريا ودعم غذائي طارئ لهم، راح أوزعهم على 10 أيام، كل يوم 10% من الكمية”.

وأضاف صاحب المطعم “أطلب تصريحا من الحكومة لثلاجة للذهاب بشكل يومي ولمدة 10 أيام، وأتحمل كامل مصاريفها. أرجو التكرم بقبولها هدية تبدأ في 14-2 (14 فبراير/شباط) يوم عيد الحب”.

وتقترب حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا من 40 ألفا مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار محاولات العثور على ناجين لليوم التاسع منذ وقوع الكارثة.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا 35418 قتيلا و105505 مصابين، في حين وصل العدد في سوريا إلى 4574 قتيلا و7429 مصابا.

ولاقت المبادرة ردود فعل إيجابية ومُرحبة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.