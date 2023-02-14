رغم ساقه المبتورة.. متطوع بالدفاع المدني السوري يشارك في إنقاذ ضحايا الزلزال (فيديو)

يشارك المتطوع حسن الطلفاح في عمليات الإنقاذ التي ينفذها الدفاع المدني السوري، عقب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في تركيا وسوريا.

وأصبح الطلفاح حديث مواقع التواصل بعد انتشار صورة له وهو يستريح من العمل، وقد بدت ساقه اليسرى مبتورة.

وبُترت ساق الطلفاح عام 2014، بعد إصابته عندما كان في العشرين من عمره.

والتقط الصورة المصور حاتم الخضر في اليوم الأول للزلزال بمنطقة حارم، ونشرها على حسابه في فيسبوك، وكتب قائلا “ما في داعي نكتب لا نصوص ولا اقتباسات ولا شرح ولا أي شي. الصورة لحالها بتحكي كتير قصص”.

وقال الطلفاح في تصريحات صحفية، إن عمله في إنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض ليس مرتبطًا بكونه متطوعًا في الدفاع المدني، بل له علاقة بالضمير الإنساني والحس القلبي، مؤكدًا أنه لم ولن يتأخر يومًا ما عن تقديم المُساعدة.

ونزح الطلفاح بسبب الحرب من قرية كفر زيتا التابعة لمدينة حماة، ويقيم حاليًّا في بلدة كفر لوسين الحدودية.