توابع زلزال تركيا.. انهيار مبنى من 9 طوابق في ديار بكر (فيديو)

انهار مبنى من 9 طوابق بشكل مفاجئ بعد وقت وجيز من بدء عملية هدمه في ديار بكر بتركيا.

وكان المبنى قد تضرر بشكل كبير جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، لتقرر السلطات إخلاءه وإغلاق الطريق السريع المقابل له.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر اليوم الثلاثاء لحظة سقوط المبنى دفعة واحدة، في حين يركض أشخاص بعيدا عن المكان.

وكانت السلطات التركية قد أوقفت 33 من متعهدي البناء بسبب عيوب ومخالفات في البناء بمدينة ديار بكر، كبرى المدن في جنوب شرقي تركيا المنكوبة بالزلزال.

وتقترب حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا من 40 ألفا مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار محاولات العثور على ناجين لليوم التاسع منذ وقوع الكارثة.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا أكثر من 35 ألف قتيل، في حين وصل العدد في عموم سوريا إلى 4574 قتيلا و7429 مصابا.