تحدّث عن زلازل محتملة بمصر ولبنان.. باحث هولندي يشرح للجزيرة مباشر أسباب توقّعه زلزال تركيا قبل حدوثه (فيديو)

قال الباحث الهولندي فرانك هوغيربيتس، الذي تنبأ بوقوع زلزال في المنطقة قبل أيام من حدوث زلزال تركيا وسوريا، إن توقعه جاء استنادًا إلى دراسات عن تاريخ الزلازل بالمنطقة.

وأشار في حديث مع المسائية على الجزيرة مباشر، الاثنين، إلى أنه لا يمكن الجزم بوقوع زلزال في منطقة ما.

“التنبؤ بالزلازل”.. ما هي القواعد العلمية التي أستند إليها الخبير الهولندي في شؤون الزلازل في التنبؤ بـ #زلزال_تركيا_سوريا وزلازل أخرى في تركيا و مصر ولبنان؟ خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغيربيتس يجيب: pic.twitter.com/jFOgpHgSph — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2023

وأكد أن التوقعات والتنبؤات التي تقال من هنا وهناك تكون مبنية على تاريخ الزلازل.





وكانت منصات التواصل ووسائل الإعلام قد ضجت بتساؤلات عن التنبؤ بوقوع الزلازل الكبرى لتفادي آثارها وتحجيم خسائرها، لا سيما بعد تصريحات الجيولوجي الهولندي التي تحدّث فيها عن زلزال شديد سيضرب تركيا وسوريا، وهو ما حدث بالفعل بعد 3 أيام ليفتح بابًا من الجدل.

أثار جدلا عالميا واسعًا بعدما توقع #زلزال_تركيا_سوريا.. خبيز الزلازل الهولندي: “أنا لست نبيا ولا يوحى إليّ”#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/uVBmiHlJdi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2023

وقبل أيام، كتب هوغربيتس “عاجلًا أو آجلًا سيقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر في هذه المنطقة (جنوب أو وسط تركيا، الأردن، سوريا، لبنان)”.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

وأعاد الباحث الهولندي تأكيده أنه لا يعطي تواريخ دقيقة للزلازل الكبيرة “إنما أدرس العلاقة بين الزلازل وموقع الكواكب، وقمت بتطوير برنامج محدد لهذا الغرض”.

وعن توقّعه زلازل أخرى قد تحدّث في مصر ولبنان خلال الأيام القادمة، قال هوغربيتس “لا يمكنني الجزم بأن هناك زلزالًا سيحدث خلال توقيت معين، إنما أتحدث من حيث مواقع الكواكب التي تعطي احتمالية كبيرة لحدوث زلزال ضخم بين 16 و18 فبراير (شباط) الجاري”.





وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا 36 ألفا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال في تركيا 31 ألفًا و643 قتيلًا وأكثر من 80 ألف مصاب، في حين وصل العدد في سوريا إلى نحو 4500 قتيل و 7429 مصابًا.