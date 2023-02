تحدّث عن زلازل محتملة بمصر ولبنان.. باحث هولندي يشرح للجزيرة مباشر أسباب توقّعه زلزال تركيا قبل حدوثه (فيديو)

قال الباحث الهولندي فرانك هوغيربيتس، الذي تنبأ بوقوع زلزال في المنطقة قبل أيام من حدوث زلزال تركيا وسوريا، إن توقعه جاء استنادًا إلى دراسات عن تاريخ الزلازل بالمنطقة.

وأشار في حديث مع المسائية على الجزيرة مباشر، الاثنين، إلى أنه لا يمكن الجزم بوقوع زلزال في منطقة ما.

وأكد أن التوقعات والتنبؤات التي تقال من هنا وهناك تكون مبنية على تاريخ الزلازل.

وكانت منصات التواصل ووسائل الإعلام قد ضجت بتساؤلات عن التنبؤ بوقوع الزلازل الكبرى لتفادي آثارها وتحجيم خسائرها، لا سيما بعد تصريحات الجيولوجي الهولندي التي تحدّث فيها عن زلزال شديد سيضرب تركيا وسوريا، وهو ما حدث بالفعل بعد 3 أيام ليفتح بابًا من الجدل.

وقبل أيام، كتب هوغربيتس “عاجلًا أو آجلًا سيقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر في هذه المنطقة (جنوب أو وسط تركيا، الأردن، سوريا، لبنان)”.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023