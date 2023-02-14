الجزيرة مباشر ترصد دخول قافلة معبر “عون الدادات” إلى المناطق المنكوبة في الشمال السوري (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر وصول قافلة مساعدات مقدمة من مناطق شمال شرقي سوريا إلى ساحة معبر “عون الدادات” بريف منبج في طريقها إلى المناطق المنكوبة من الزلزال شمال غربي البلاد، التي تقع ضمن مناطق سيطرة المعارضة.

وقال عبد الله عبد السلام -ممثل عن الحكومة السورية المؤقتة- للجزيرة مباشر إنهم يستقبلون في المعبر المواطنين السوريين المتضررين من الزلزال لدعمهم بما توافر من المساعدات.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال 36 ألفا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال في تركيا 31 ألفا و643 قتيلا وأكثر من 80 ألف مصاب، في حين وصل العدد في سوريا إلى نحو 4500 قتيل و 7429 مصابا.