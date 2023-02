حقق ملايين المشاهدات.. أسرة ماليزية تُفاجأ بثعابين ضخمة في سقف منزلها (فيديو)

وثق مقطع مصور على منصة تيك توك مشهدا مخيفا عاشته أسرة ماليزية، إثر اكتشاف وجود ثعبانين ضخمين في سقف منزلها.

ويُظهر المقطع أحد رجال الدفاع المدني وهو يحاول إخراج ثعبان من السقف وإمساكه بأداة، ثم يضرب السقف ليجبره على الخروج، ليفاجأ حينها بانهيار السقف وظهور ثعبان آخر أكثر ضخامة من الأول، مما أثار ذعر الحاضرين.

وبعد محاولات عديدة، تمكن أفراد الدفاع المدني من الإمساك بالثعبانين.

وأفاد الحساب الرسمي للدفاع المدني الماليزي على فيسبوك أنهم تلقوا بلاغًا من صاحب المنزل الواقع في مجمع لورونج بيرماي السكني، وانطلق فريق مجهز لاصطياد الثعابين إلى هناك، وتمكنوا في النهاية من الإمساك بها، وإطلاقها إلى مواطنها الأصلية.

والثعابين التي أمسك بها هي من نوع “الأصلة” التي تهاجم فرائسها بلف جسمها حولها.

وبلغ وزن أحد الثعابين 32 كيلوغرامًا وطوله نحو 5 أمتار، بينما كان وزن الآخر 25 كيلوغرامًا وطوله 4 أمتار، والتقط الفريق الصور معهما بعد الإمساك بهما.

وحظى الفيديو برواج واسع عبر المنصات، إذ شاهده أكثر من 41 مليون شخص عبر تيك توك، كما أعاد الكثير من الحسابات عبر تويتر مشاركته، وحقق نحو 15 مليون مشاهدة.

