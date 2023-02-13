تركيا: 133 ألف شقة بنيت بإشراف حكومي لم تتعرض لأي أضرار من الزلازل (فيديو)

أفادت وزارة البيئة والتطوير العمراني والمناخ التركية، أن 133 ألف 759 شقة تم بناؤها بإشراف إدارة الإسكان التركية “توكي” TOKİ في الـ 10 ولايات التي تأثرت بشدة جراء زلزالي كهرمان مرعش، لم تتعرض لأية أضرار هيكلية من الزلازل.

ووفقًا لوكالة الأناضول الرسمية، فإن توكي، التي تبني مساكن اجتماعية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض منذ أكثر من 20 عامًا، تقوم ببناء منازل آمنة في الولايات والمناطق ذات التحولات الحضرية. وقامت توكي ببناء مليون و 180 ألف منزل منذ عام 2002.

وتهدمت آلاف المنازل في المناطق التي تعرضت للزلزال، ولا تزال كلفة الخسائر المادية لما جرى غير واضحة بشكل رسمي، وسط تقديرات متباينة تشير إلى أن خسائر متفاوتة قد يعاني منها أصحاب المنازل وقطاع التأمين وشركات إعادة التأمين.





وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع 34 ألفًا مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.