“قلبي مع أطفال سوريا وتركيا”.. ميسي يشارك في حملة اليونيسيف للتبرع للأطفال بمناطق الزلزال

شارك نجم منتخب الأرجنتين ونادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، في حملة المساعدات التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أجل الأطفال بمناطق الزلزال بتركيا وسوريا.

ودعا ميسي من خلال نشره على حسابه في إنستغرام، لرابط صندوق الدعم الذي أنشأته اليونيسيف، للتبرع من أجل الأطفال في تركيا وسوريا.

وعلق ميسي في حسابه “أيام عصيبة على آلاف الأطفال وأسرهم في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر. قلبي معهم. اليونيسيف تعمل منذ الأيام الأولى من أجل حماية الأطفال. مساعدتكم قيّمة جدا”.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال 34 ألفًا مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد إلى 29,605، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا إلى 4568 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب.