تركيا.. فريق إغاثة سلفادوري ينقذ امرأة وطفلا بعد أكثر من 150 ساعة تحت الأنقاض (فيديو)

قال الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة إن فريق إنقاذ من بلاده انتشل امرأة وطفلا على قيد الحياة من تحت أنقاض منزلهما في منطقة كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن إنقاذهما جاء بعد أكثر من 150 ساعة قضياها تحت الركام.

وتبلغ المرأة من العمر 30 عاما، والطفل نحو 5 سنوات.

El equipo de rescatistas salvadoreños, con el apoyo de rescatistas turcos, acaban de lograr el rescate de 2 sobrevivientes: una mujer y un niño, luego de más de 150 horas soterradas. ¡Un milagro! Gracias a Dios 🇸🇻🇹🇷 pic.twitter.com/tk0xT8mQPX — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 12, 2023

وأرسلت السلفادور فريق بحث وإنقاذ يزيد عدد أفراده على 100 إلى تركيا وسوريا.

ونشر رئيس السلفادور قبل أيام تغريدة باللغة التركية قال فيها “نحن في الطريق”، وأرفقها بصور لأفراد الفريق وهم يصعدون إلى طائرة ومعهم كلاب بوليسية.​​​​​​​

فريق إغاثة سلفادوري ينقذ امرأة وطفلًا بعد أكثر من 150 ساعة قضياها تحت الأنقاض #تركيا #زلزال_تركيا #كهرمان_مرعش pic.twitter.com/efQHZIiBEC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2023

وحصد الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، قبل نحو أسبوع، عشرات الآلاف من القتلى والمصابين مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمَّرة في البلدين، مع استمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.