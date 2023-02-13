زلزال تركيا وسوريا.. بعد 170 ساعة لا يزال إنقاذ الناجين من تحت الأنقاض مستمرا (فيديو)

رغم دخول اليوم الثامن من وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا لم تفقد فرق البحث والإنقاذ الأمل في العثور على ناجين أحياء تحت الأنقاض.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد مرور 170 ساعة على الزلزال، بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وبعد سباق مع الزمن، نجحت الفرق في إنقاذ السيدة سيبال كايا (40 عاما) من أنقاض مبنى مكون من 5 طوابق دمره الزلزال في قضاء إصلاحية بالولاية.

وإثر انتشال سيبال كايا من تحت الأنقاض تم نقلها إلى المستشفى.

إنقاذ امرأة بعد 166 ساعة

وتمكنت فرق الإنقاذ كذلك من انتشال امرأة أخرى على قيد الحياة من أنقاض مبنى، بعد مرور 166 ساعة على الزلزال في ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا.

وعبر تويتر، قال رئيس بلدية مانيسا، جنكيز أرغون، إن فرقهم العاملة في ولاية أدي يامان نجحت في إنقاذ امرأة عمرها 60 عاما، من تحت أنقاض مبنى في قضاء بسني.

وأعرب عن شكره لكافة الفرق التي ساهمت في إنقاذ السيدة أرنغول أوندر بعد مرور 166 ساعة على كارثة الزلزال.





إنقاذ طفل بعد 163 ساعة

وتمكنت فرق الإنقاذ التركية، أمس الأحد، من إنقاذ طفل عمره 7 أعوام من تحت الأنقاض بولاية هاطاي بعد 163 ساعة من وقوع الزلزال.

وتواصل فرق الإنقاذ جهود البحث عن ناجين من الكارثة تحت الأنقاض، وقد أنقذت الطفل مصطفى بولاية هاطاي، بعد 163 من الانتظار تحت الأنقاض.

ووسط تصفيق التشجيع، سلم رجال الإنقاذ الطفل مصطفى للفرق الطبية لإسعافه ونقله إلى المستشفى.





إنقاذ مسنّة بعد 163 ساعة

وتمكنت فرق الإنقاذ التركية، أمس من إنقاذ امرأة تركية مسنّة (62 عاما) من تحت أنقاض منزلها المهدم بولاية غازي عنتاب بعد 163 ساعة من وقوع الزلزال.

واستطاعت الفرق إنقاذ المسنّة نظيفة يلماز، في قضاء نورداغي بولاية غازي عنتاب، بعد 163 من الانتظار تحت ركام منزلها.

وتم نقل المسنة التركية إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.





إنقاذ شقيقتين بعد 161 ساعة

وتمكنت فرق الإنقاذ التركية من إنقاذ شقيقتين من تحت أنقاض منزلهما المهدم بولاية هاطاي بعد 161 ساعة من وقوع لزلزال.

وتم إنقاذ الشقيتين رمزية (18 عاما) وبيراي (7 أعوام) أيدن بقضاء أنطاكيا بولاية هاطاي.

وتم نقل الشقيقتين إلى مستشفى بولاية أضنة التركية.





إنقاذ شخص من تحت الأنقاض بعد 160 ساعة

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد 160 ساعة من وقوع الزلزال.

وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن فريقها تمكن من إنقاذ هذا الشخص بالتعاون مع فريقي الإنقاذ التابعين لبيلاروسيا وقرغيزيا.

وأضاف البيان أن عملية الإنقاذ استغرقت 4 ساعات، وأشار إلى أن الفريق الطبي الروسي أجرى الإسعافات الأولية للشخص المذكور.

إنقاذ طفل تركي بعد 160 ساعة

ونجحت فرق الإغاثة والنجدة في إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في ولاية هاطاي جنوبي تركيا بعد مضي 160 ساعة على كارثة الزلزال.

وأخرجت الفرق الطفل يغيت شهان (9 أعوام) حيًّا من الأنقاض في منطقة أنطاكيا بولاية هاطاي.

وجرى تسليم يغيت إلى فرق الإسعاف لنقله إلى المستشفى من أجل العلاج.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح.