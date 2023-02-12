معجزات تتوالى.. إنقاذ رضيع ومعاق وامرأة حامل وطفلة من أنقاض الزلزال في تركيا بعد 146 ساعة (فيديو)

نجحت فرق الإغاثة في تركيا، بعد جهود مكثفة من البحث والإنقاذ لليوم السابع على التوالي، في إخراج ناجين من حطام المباني جرّاء كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الاثنين الماضي.

وفي ما يشبه المعجزة، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض، اليوم الأحد، بعد 146 ساعة على الزلزال، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وعقب رصدها صوتا تحت أنقاض مبنى من 6 طوابق في قضاء نيزيب بالولاية، نجحت الفرق في إخراج الطفلة أيلول قليج، بعد جهود استمرت نحو 9 ساعات.

وإثر انتشالها من تحت الأنقاض، نُقلت الطفلة المصابة إلى المستشفى.​​​​​​​

إنقاذ امرأة حامل وشقيقها بعد 140 ساعة

وأنقذت فرق الإغاثة والنجدة امرأة حاملا وشقيقها من تحت الأنقاض في ولاية هاطاي بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال.

وأخرجت فرق الإنقاذ المرأة وشقيقها من تحت الأنقاض في حي نارليجه بمركز مدينة أنطاكيا التابعة لولاية هاطاي.

وعقب إخراجهما من تحت الأنقاض، تم تسليمهما إلى الطواقم الطبية لنقلهما إلى المستشفى من أجل العلاج.





إنقاذ شاب سوري بعد 140 ساعة

وأنقذت فرق الإغاثة والنجدة الشاب السوري محمد حبيب من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال.

وأخرجت فرق الإنقاذ التابعة لبلدية ولاية صقاريا الشاب (26 عامًا) من تحت الأنقاض في منطقة 12 فبراير بمركز ولاية كهرمان مرعش.

وجرى تسليم حبيب إلى سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى من أجل العلاج.





إنقاذ فتاة تركية بعد 133 ساعة

وأنقذت فرق الإغاثة والنجدة فتاة تركية من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش بعد مضي 133 ساعة على كارثة الزلزال.

وأخرجت فرق الإنقاذ الفتاة ميليسا أولكو (24 عامًا) من تحت الأنقاض في منطقة ألبيستان التابعة لكهرمان مرعش.

وجرى تسليم ميليسا أولكو إلى سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.





إنقاذ رضيع بعد 140 ساعة

ونجحت فرق إطفاء تركية في إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض في ولاية هاطاي بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال جنوبي البلاد.

وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى، في بيان، إن فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة (7 أشهر) من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاطاي.

وأشار البيان إلى أن الفرق أخرجت حمزة بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض، وسلمته إلى فريق إسعاف ليُنقل إلى المستشفى.





إنقاذ أسرة تركية بعد 138 ساعة

وأنقذت فرق الإغاثة والنجدة أسرة تركية من 3 أشخاص من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا بعد مضي 138 ساعة على كارثة الزلزال.

وأخرجت الفرق المواطن جلال طاشخان وزوجته ياسمين وابنهما أنصار أحياء من أنقاض مبنى في كهرمان مرعش.

وجرى تسليم أفراد الأسرة إلى فرق الإسعاف ليتم نقلهم إلى المستشفى من أجل العلاج.





فريق قرغيزي ينقذ فتاة بعد 135 ساعة

ونجح فريق إغاثي من قرغيزستان في إنقاذ فتاة تركية من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش بعد مضي 135 ساعة على الزلزال المدمر.

وقالت وزارة الطوارئ القرغيزية، في بيان نشرته السبت، إن فريقًا تابعًا لها أخرج فتاة (22 عامًا) من الأنقاض.

ونشرت الوزارة مشاهد من أعمال الفريق في المنطقة المنكوبة.

ويضم الفريق القرغيزي المشارك في عمليات البحث والإنقاذ 63 فردًا وكلبين مدربين.





إنقاذ طفل من ذوي الإعاقة بعد 132 ساعة

وأنقذت فرق الإغاثة التركية، أمس السبت، طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية هاطاي بعد مضي 132 ساعة على كارثة الزلازل.

وتمكنت الفرق من إنقاذ الطفل (15 عامًا) بعد جهود مضنية، قبل تسليمه إلى طواقم الإسعاف لنقله إلى المستشفى.





وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.