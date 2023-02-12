“ضحّت بنفسها لتحميها”.. إنقاذ رضيعة سورية حمتها شقيقتها بأحضانها وسط الركام (فيديو)

فوجئ رجال الدفاع المدني السوري بطفلة صغيرة على قيد الحياة في وضع مثير للدهشة.

ووفقًا للفيديو الذي نشرته وكالة الأناضول التركية، تظهر الطفلة وقد حمتها شقيقتها بين أحضانها، حيث “ضحّت بنفسها” لتحميها بعد وقوع الزلزال العنيف في مدينة جنديرس شمالي حلب.

وأشاد نشطاء على مواقع التواصل بموقف الأخت الكبيرة التي ضحّت بنفسها مقابل نجاة أختها الصغيرة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال خلّف 29 ألفًا و605 قتلى في جنوب تركيا، فيما ارتفعت أعداد القتلى في عموم سوريا إلى 4568 وأكثر من 7 آلاف مصاب، وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة يمكن أن تتضاعف.

فتاة سورية صغيرة ضحت بحياتها لتحمي أختها الرضيعة بنفسها…. لحظات لا يصدقها العقل لإنقاذ طفلة على قيد الحياة كانت بحضن أختها. #يحدث_الآن #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/ajdAcOc7Jd — الوطن صحيفة عربية أمريكية (@Alwatan_usa) February 12, 2023