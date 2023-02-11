ألمانيا تسهّل منح تأشيرات للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، السبت، أن برلين ستسهّل منح تأشيرات مدتها 3 أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال الذين لديهم عائلات في ألمانيا.

وقالت نانسي فيزر لصحيفة بيلد “إنها مساعدة طارئة”، مضيفة “نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربائها من المنطقة المنكوبة من دون بيروقراطية”.

وأضافت الوزيرة في شأن هذه المبادرة المشتركة من جانب وزارتي الداخلية والخارجية أن سكان المناطق المنكوبة بسبب الزلزال الذي خلّف أكثر من 27 ألف قتيل، يمكنهم بذلك الحصول على “تأشيرات نظامية تُسلَّم سريعا وصالحة لـ3 أشهر”.

وتتيح هذه الآلية المبسَّطة للمنكوبين “العثور على مأوى وتلقي علاج طبي” في ألمانيا.

ويقيم نحو 3 ملايين شخص من أصول تركية في ألمانيا، يحمل أكثر من نصفهم الجنسية التركية.

وتضم ألمانيا كذلك عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، خصوصا منذ قررت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل فتح الحدود عامَي 2015 و2016.

وبحسب الدائرة الألمانية للهجرة واللاجئين، “يقيم حاليا نحو 924 ألف سوري في ألمانيا بعدما كانوا نحو 118 ألفا نهاية 2014”.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فإن عدد ضحايا الزلزال في تركيا ارتفع إلى 22327 قتيلا وأكثر من 80 ألف مصاب، وتم إجلاء أكثر من 100 ألف من المناطق المنكوبة.

وفي سوريا، ارتفع عدد الضحايا إلى 4487 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب، وتتضاعف المأساة في الشمال السوري مع ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.