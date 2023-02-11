مطابخ عسكرية متنقلة وأصحاب مطاعم أتراك يهرعون لإطعام الناجين من الزلزال في هاطاي (فيديو)

استخدم الجيش التركي، المطابخ العسكرية المتنقلة لتقديم وجبات الطعام لمتضرري الزلزال في ولاية هاطاي، إحدى الولايات العشرة المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا يوم الاثنين الماضي وأودى بحياة الآلاف.

وأظهرت مقاطع فيديو، جنود الجيش التركي وهم يقومون بتوزيع وجبات الطعام الساخنة والخبز والحليب وغيرها على مجموعة من الأشخاص في أحد الملاجئ التي أقيمت لإيواء المتضررين.





مبادرة أصحاب المطاعم

من ناحية أخرى، سافر أصحاب مطاعم من أنحاء تركيا إلى ولاية هاطاي، إحدى المناطق الأكثر تضررًا من الزلزال المدمر الذي وقع يوم الاثنين، لتقديم الكباب والأرز ووجبات ساخنة أخرى، للناجين من الكارثة.

وانتقل عمر فاروق، الذي يدير مطعمًا في قونية بوسط تركيا، إلى مدينة من الخيام تؤوي من فقدوا منازلهم، حيث تم نصب نحو 550 خيمة بيضاء بجوار ملعب هاطاي -الذي يستخدم عادة لأنشطة كرة القدم- في جنوب البلاد.

وقال فاروق “نقدم الطعام لمواطنينا الذين يعانون بسبب الزلزال، جميعنا أصحاب مطاعم، نحن هنا لمساعدة ضحايا الزلزال”.

واصطفت طوابير طويلة من السكان، ومن ضمنهم الكثير من الأطفال، لتلقي الوجبات الساخنة، وقال متطوع إنهم يقدمون الطعام لنحو ألف شخص يوميًّا في الملعب، بالإضافة إلى ألف آخرين في قرى قريبة.

ومع انهيار نحو 6500 مبنى في تركيا وتضرر عدد هائل من المباني، يفتقر مئات الآلاف من الأشخاص إلى مساكن آمنة.

وتشهد ملاعب كرة قدم ومراكز في المدن المتضررة نصب صفوف من الخيام، في حين تفتح المنتجعات الصيفية المطلة على بحر إيجه والبحر المتوسط خارج منطقة الزلزال أبوابها لإيواء النازحين في غرفها الفندقية.

وفجر يوم الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.





وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) إن زلزالًا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب بازارجيك بولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، على عمق 7 كيلومترات.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ مدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهاطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.