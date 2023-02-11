بقيت متصلة بالحبل السري.. منقذ رضيعة سورية ولدت تحت أنقاض الزلزال يروي تفاصيل إخراجها (فيديو)

روى منقذ الرضيعة السورية، التي ولدت تحت ركام منزل عائلتها المدمر بفعل الزلزال في بلدة جنديرس شمالي سوريا، تفاصيل مؤثرة لإنقاذ الطفلة وقطع الحبل السري من والدتها التي توفيت مع عائلتها تحت الأنقاض.

وأوضح ابن عم والد الرضيعة خليل السوادي أنه كان عند منزل العائلة المدمّر، وجرى استخراج جثة عمّة الطفلة، ثم وجد والدها ووالدتها بجوار بعضهما وقد تعرّف عليهما.

وقال عن لحظة إنقاذ الطفلة “لم نكن نسمع أصوات أحياء ونحن نحفر بحثا عن العائلة، لكن بعدما رفعت التراب صاحت الطفلة بصوتها، وقطعنا الحبل السري الذي كان متصلا بوالدتها، ثم أخذناها إلى المستشفى”.

وقال طبيب الأطفال في مستشفى عفرين هاني معروف “الطفلة تعاني من كدمات وسحجات في كامل جسدها”.

وكانت آية -وهو الاسم الذي أطلقه عليها طاقم المستشفى- العضو الوحيد في أسرتها الذي نجا من الزلزال الذي ضرب بلدة جنديرس بريف حلب فجر الاثنين.

وكان ناشطون سوريون قد وثقوا في مقطع فيديو لحظة انتشال الطفلة التي وُلدت تحت ركام منزلها المدمّر جرّاء الزلزال في مدينة جنديرس.

ويظهر في مقطع الفيديو -الذي تم تداوله عبر منصات التواصل بشكل واسع- لحظة إخراج الرضيعة من منطقة الركام، وقال ناشطون إن أمها “ولدتها وماتت ملتحقة بكامل أسرتها”.