منوعات

نزوح جديد.. تدفق مياه نهر العاصي إلى قرية في إدلب جراء تصدع أحد السدود بسبب الزلزال (فيديو)

10/2/2023

غمرت المياه قرية في شمال غربي سوريا، وغادر غالبية سكانها بعد انهيار سد ترابي ليلًا جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة ومركزه في تركيا.

وفي قرية التلول في ريف إدلب الشمالي، قرب الحدود مع تركيا، غرقت حقول قمح وفول وبساتين فواكه بالمياه، التي حاصرت أيضًا منازل عدة في القرية الصغيرة، التي لم تتعرض أبنيتها الصغيرة لأضرار ضخمة.

وغمرت المياه أيضًا شوارع القرية والباحات الفاصلة بين منازلها، إثر انهيار الحواجز الترابية في أحد تفرعات نهر العاصي الذي يمر بمحاذاة القرية.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن عشرات العائلات غادرت القرية، ولجأت معظمها إلى بلدة قريبة.

ولا تزال عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة في تركيا وسوريا، وإن كانت فرص نجاتهم تتضاءل مع مرور الوقت.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية