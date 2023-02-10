نزوح جديد.. تدفق مياه نهر العاصي إلى قرية في إدلب جراء تصدع أحد السدود بسبب الزلزال (فيديو)

غمرت المياه قرية في شمال غربي سوريا، وغادر غالبية سكانها بعد انهيار سد ترابي ليلًا جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة ومركزه في تركيا.

وفي قرية التلول في ريف إدلب الشمالي، قرب الحدود مع تركيا، غرقت حقول قمح وفول وبساتين فواكه بالمياه، التي حاصرت أيضًا منازل عدة في القرية الصغيرة، التي لم تتعرض أبنيتها الصغيرة لأضرار ضخمة.

وغمرت المياه أيضًا شوارع القرية والباحات الفاصلة بين منازلها، إثر انهيار الحواجز الترابية في أحد تفرعات نهر العاصي الذي يمر بمحاذاة القرية.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن عشرات العائلات غادرت القرية، ولجأت معظمها إلى بلدة قريبة.

نزوح العائلات من بلدة تلول بعد ان تسبب الزلزال بانهيار جزء من السد الترابي الذي كان يمنع عنهم مياه نهر العاصي وكميات كبيرة من المياه تغمر اجزاء واسعة من البلدة . pic.twitter.com/1B5xMNMYT3 — ميلاد فضل/ milad fadel (@freeehsem) February 9, 2023

ولا تزال عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة في تركيا وسوريا، وإن كانت فرص نجاتهم تتضاءل مع مرور الوقت.