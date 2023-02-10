إنقاذ عائلتين في تركيا وسوريا بعد عشرات الساعات تحت الأنقاض (فيديو)

عاش سوري وعائلته مأساة صعبة تحت الأنقاض أثناء إنقاذهم بعد الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا الاثنين الماضي، حيث بدا الرجل مكفيًا على وجهه غارقًا في الردم وأطفاله حوله.

وبث الدفاع المدني السوري لحظات إنقاذ العائلة في مدينة جنديرس شمال سوريا، التي انتهت بتكبيرات السعادة والأمل بخروجهم أحياء.

وسمع في الفيديو أصوات أطفال وهم يستنجدون تحت الأنقاض، فيما يحاول رجال الدفاع المدني تهدئتهم.

لغة الإنقاذ هي لغة الحياة التي ينتظرها الجميع.

إنقاذ رجل وعائلته من تحت الأنقاض في مدينة جنديرس في اليوم الثالث من الزلزال 8 شباط.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/mk7Ukj4gzu — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 9, 2023

وأظهر تسجيل آخر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، صمود أسرة تركية لمدة 65 ساعة قبل إنقاذها.

ويوضح الفيديو المتداول لحظة إنقاذ العائلة المكونة من 4 أفراد في أديامان بتركيا.

ويواصل الزلزال المدمر الذي ضرب، فجر الاثنين الماضي، جنوبي تركيا وشمالي سوريا في حصد آلاف الأرواح في ظل تضاؤل فرص الحصول على ناجين تحت الأنقاض، وضعف جهود انتشال العالقين في سوريا.

وارتفعت حصيلة الضحايا التي تزيد مع مرور الدقائق إلى 17134 قتيلًا وأكثر من 70 ألف مصاب في تركيا، وفي عموم سوريا إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب.