هل هناك سور وآيات يُفضل قراءتها في القرآن الكريم؟ داعية إسلامي يجيب (فيديو)

قال الداعية الإسلامي بدر الدين عثمان إن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نحفظ ونقرأ “الزهراوين” وهما سورتا البقرة وآل عمران، “فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجّان وتظللان عن صاحبهما، أي تُظلان كالطير الصواف وتجادلان عن صاحبهما يوم القيامة”.

ودلل عثمان، في لقائه مع برنامج (أيام الله) عبر الجزيرة مباشر، على فضل السورتين بحديث رسول الله مع أبيّ بن كعب، إذ قال ﷺ “يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟” قلت: اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، فضرب في صدري، وقال: “ليهنك العلم أبا المنذر”، أي ليكن هنيئًا لك ونافعًا لك.

وأضاف عثمان أن سبب قول الرسول ﷺ ذلك هو “أن آية الكرسي اشتملت على اسمين من أعظم أسماء الله تعالى، هما (الحيّ والقيوم)، فالله تعالى حيّ بذاته وقيوم بنفسه” وهذان الاسمان وردا في 3 سور من القرآن الكريم، هي البقرة وآل عمران وطه”.

وأشار عثمان إلى فضل قراءة سورة الإخلاص، وقال “الذي يقرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له قصرًا في الجنة، وإذا قرأها 20 مرة بُني له قصران في الجنة وهكذا”، مؤكدًا وجود “أجور كثيرة تنتظر العباد من قراءة هذه السورة”.

وأوضح أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وذكر أن صحابيًّا كان يختتم كل ركعة من ركعات الصلاة بسورة الإخلاص، فنصحه المصلون بعدم تكرار ذلك، فقال: اتركوني أصلي هكذا واسألوا رسول الله لماذا أفعل ذلك، فقال النبي ﷺ “إنها سورة فيها صفات الرحمن، وحبُّك إياها أدخلك الجنة”.

وأكد الداعية الإسلامي على الخير الكثير الذي يحصل عليه المسلم من قراءة القرآن، وقال “القرآن الكريم كله خير وبركة”، مطالبًا بالاستزادة من قراءة القرآن للتأهب لشهر رمضان الكريم.