منذ 40 عاما.. مسن سوري يوزع الحلوى والقهوة “مجانا” في المدينة المنورة (فيديو)

بوجه بشوش دائم الابتسامة، يعيش السوري إسماعيل الزعيم في السعودية منذ 50 عامًا، قضى نحو 40 عامًا منها وهو يوزع التمور والحلوى مجانًا على المارين والمصلين في المدينة المنورة.

ويجلس الزعيم، الذي لا يزال يوزع الحلوى رغم بلوغه 95 عامًا، على كرسي بلاستيكي بالقرب من المسجد النبوي الشريف، واضعًا أمامه طاولة تحتوي على أطباق الحلوى والتمور بجانب الشاي والقهوة.

ووثّق أحد مدوني الفيديو على منصة تيك توك في السعودية التسعيني السوري وهو يقدّم الحلوى وبجانبها القهوة.

وأكد المسن السوري الملقب “أبو السباع” أن جميع ما يوزعه منذ 40 عامًا هو مجاني لوجه الله، دون الحصول على أي مقابل مادي من أحد.