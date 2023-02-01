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اعتقال 5 صناع محتوى في مصر بسبب فيديو “الزيارة”.. ونشطاء يعلقون

صانعة المحتوى بسمة حجازي وزميلها محمد حسام الدين (مواقع التواصل)
1/2/2023-|آخر تحديث: 2/2/202312:39 AM (مكة المكرمة)

قال محاميان، الأربعاء، إن السلطات المصرية ألقت القبض على 5 من صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو ساخر عن زيارة لسجن، وانتشاره على نطاق واسع.

ويظهر مقطع الفيديو الذي يحمل عنوان “الزيارة” امرأة تزور خطيبها في السجن بعد اعتقاله، ويتبادل الثنائي المزاح مع العديد من الشخصيات الأخرى بما في ذلك أحد حراس السجن.

وتقوم صانعة المحتوى بسمة حجازي، التي يتجاوز عدد متابعيها على تطبيق تيك توك 200 ألف متابع، بدور المرأة، ويلعب محمد حسام الدين الذي يتابعه أكثر من مليون شخص على فيسبوك، دور السجين.

ونُشر الفيديو ومدته 3 دقائق في 13 يناير/كانون الثاني، وتجاوز عدد مشاهداته 7 ملايين مشاهدة على فيسبوك.

تهم “كبيرة”

وقال المحامي مختار منير، وهو محامي اثنين من صناع المحتوى المعتقلين، إن المحتجزين يواجهون تهمًا مثل “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية”.

وقال إن عناصر الأمن الوطني اعتقلوا صناع المحتوى الخمسة الأسبوع الماضي، واحتجزوهم لبضعة أيام قبل إحالتهم إلى النيابة، وأمروا باحتجازهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ورُفعت قضايا أخرى ضد صناع محتوى ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك مقاطع فيديو تتناول موضوعات حساسة مثل الظروف المعيشية، أو تلك التي ترى السلطات أنها تنتهك القيم الاجتماعية المحافظة.

وكانت السلطات قد اعتقلت مجموعة من المؤثرين على تيك توك في أبريل/نيسان الماضي بعد أن نشروا أغنية تسخر من ارتفاع الأسعار، وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي جماعة حقوقية مستقلة، إن السلطات أطلقت سراحهم في وقت لاحق.

تفاعل على مواقع التواصل

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ندد مصريون باعتقال صناع المحتوى معبرين عن صدمتهم من اتهامهم بالانضمام إلى جماعات إرهابية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات