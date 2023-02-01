اعتقال 5 صناع محتوى في مصر بسبب فيديو “الزيارة”.. ونشطاء يعلقون

قال محاميان، الأربعاء، إن السلطات المصرية ألقت القبض على 5 من صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو ساخر عن زيارة لسجن، وانتشاره على نطاق واسع.

ويظهر مقطع الفيديو الذي يحمل عنوان “الزيارة” امرأة تزور خطيبها في السجن بعد اعتقاله، ويتبادل الثنائي المزاح مع العديد من الشخصيات الأخرى بما في ذلك أحد حراس السجن.

وتقوم صانعة المحتوى بسمة حجازي، التي يتجاوز عدد متابعيها على تطبيق تيك توك 200 ألف متابع، بدور المرأة، ويلعب محمد حسام الدين الذي يتابعه أكثر من مليون شخص على فيسبوك، دور السجين.

ونُشر الفيديو ومدته 3 دقائق في 13 يناير/كانون الثاني، وتجاوز عدد مشاهداته 7 ملايين مشاهدة على فيسبوك.

تهم “كبيرة”

وقال المحامي مختار منير، وهو محامي اثنين من صناع المحتوى المعتقلين، إن المحتجزين يواجهون تهمًا مثل “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية”.

وقال إن عناصر الأمن الوطني اعتقلوا صناع المحتوى الخمسة الأسبوع الماضي، واحتجزوهم لبضعة أيام قبل إحالتهم إلى النيابة، وأمروا باحتجازهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

هل بسمة حجازي إرهابية؟ اتهام بسمة حجازي بالانضمام لجماعة إرهابية يعني أن جهات التحقيق لفقت قضية لبسمة حجازي ومحمد حسام. لا يجب أن نتسامح مع هذا المستوى الوقح من التلفيق وتدمير المستقبل. أتمنى أن يكون ل #نقابة_المحامين دور في مساعدة بسمة حجازي ورفع الظلم عنها. pic.twitter.com/hChjKALrGG — Fathy AbouHatab 🇨🇦🇪🇬 (@fmhatab) January 31, 2023

ورُفعت قضايا أخرى ضد صناع محتوى ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك مقاطع فيديو تتناول موضوعات حساسة مثل الظروف المعيشية، أو تلك التي ترى السلطات أنها تنتهك القيم الاجتماعية المحافظة.

وكانت السلطات قد اعتقلت مجموعة من المؤثرين على تيك توك في أبريل/نيسان الماضي بعد أن نشروا أغنية تسخر من ارتفاع الأسعار، وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي جماعة حقوقية مستقلة، إن السلطات أطلقت سراحهم في وقت لاحق.

تفاعل على مواقع التواصل

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ندد مصريون باعتقال صناع المحتوى معبرين عن صدمتهم من اتهامهم بالانضمام إلى جماعات إرهابية.

بعدما نشروا فيديو بعنوان "الزيارة" منذ أسبوعين يُمثّلون فيه زيارة لأحد المساجين في مركز شرطة. اتُّهم 4 صُنّاع محتوى بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة". قرّرت النيابة حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وبعدها اختفوا عن جمهورهم تماماً! pic.twitter.com/R4QwJ8OGtX — Daraj Media (@Daraj_media) February 1, 2023

درجة ثقة المصريين العمياني في المسؤولين بقت بعافيه شويتين في الآونة الأخيرة.

فلما تقبض على عيال صغيره (مستغل فيديو خايب عليه اقاويل) بتهم زي جماعه ارهابيه و حجات اللي تخض دي..

ياريت تكلفوا خاطركم بشوية تفاصيل عن التهمة ..

##بسمة_حجازي pic.twitter.com/K7tjhxmmyE — 𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅 𝑺𝒂𝒌𝒓 (@AhmdSaqr) January 31, 2023

هل تواجه بسمة مصير ظرفاء الغلابة؟ ربما يتكرر نفس السيناريو، يتم الإفراج عنهما بعد ١٥ يوم من الحبس ثم تبتعد هى ومحمد حسام عن انتاج المحتوى على تيك توك. للتذكير وتصويب التاريخ في التويتة المرفقة، تم القبض على ظرفاء الغلابة يوم ٢١ أبريل ٢٠٢٢ والإفراج عنهم يوم ٨ مايو ٢٠٢٢. https://t.co/PXGK4XQIRl — Fathy AbouHatab 🇨🇦🇪🇬 (@fmhatab) February 1, 2023