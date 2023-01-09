مصر.. غرامة على زيارة السد العالي تثير سخرية واسعة (فيديو)

شهدت المنصات الرقمية في مصر جدلا وسخرية واسعين إثر تداول صورة، ظهرت فيها لافتة تطالب الزائرين المصريين بدفع غرامة لزيارة السد العالي إلى جانب قيمة التذكرة، بمدينة أسوان جنوبي البلاد.

وتساءل مدونون عن أسباب مطالبتهم بدفع غرامة 20%، رغم تحصيلهم لسعر التذكرة أصلًا، مقابلَ مشاهدة السد العالي.

لم تمر الصورةُ مرورَ الكرام بالطبع، فقد قوبل الأمر باستياء شديد امتزج بالكوميديا السوداء، تعليقًا على هذه الصورة. فكتب رامي شاهين “كل مرة الواحد يقول لنفسه مش ممكن وأكيد ده فوتوشوب، وبعدين الواقع يثبت إنه عدى كل خيال. لكن الصورة من الصفحة الرسمية للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان”.

كل مرة الواحد يقول لنفسه مش ممكن الغباء يوصل لكده وأكيد ده فوتوشوب، وبعدين الواقع يثبت إنه عدى كل خيال

(الصورة من الصفحة الرسمية للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان) https://t.co/N21dNT9ORk pic.twitter.com/ht24A6fNk8 — Ramy Shahin (@ramyshahin) January 7, 2023

وغردت مي سلامة ساخرة “غرامة علشان تبقى تزور السد كويس في الظروف اللي احنا فيها دي”.

غرامة علشان تبقى تزور السد أوي في الظروف اللي احنا فيها دي pic.twitter.com/wl8oIuEmy1 — ALY AHMED (@aly_ahmed2) January 7, 2023

وسخر عمر البنا قائلا “هحطها في ملف الهجرة إن شاء الله”.

هحطها في فايل الهجرة بتاعي ان شاء الله ❤️ pic.twitter.com/SeSItrS5wV — عمر البنا (@OmaarElbanna) January 6, 2023

وكتب أحمد الطوباشي “غرامة عشرين بالمية فتح كلام ولو اعترضت فيه غرامة متركبة تانية على الغرامة الأولانية”.

نقول بسم الله الرحمن الرحيم .. فيه غرامة 20% فتح كلام ولو اعترضت فيه غرامة مركبة تانية ع الغرامة الأولانية https://t.co/unZ0EbRoSv — الـ تُوب | 🇵🇸 (@Ahmad_eltobshy) January 7, 2023

وقال محمد وجيه “كل ما تفكر أن البلد وصلت لأعلى مرحلة في الكوميديا لأ لسة في أكتر. يا ترى الغرامة دي عشان ماروحتش زورت السد عالي قبل كدة؟ والا غرامة عشان روحت تزوره؟ والا هي إتاوة وخلاص مش لاقيين لها إسم؟”.

كل ما تفكر ان البلد وصلت لأعلى مرحلة في الكوميديا

لأ لسة في أكتر.

يا ترى الغرامة دي عشان ماروحتش زورت السد عالي قبل كدة؟ والا غرامة عشان روحت تزوره؟ والا هي إتاوة وخلاص مش لاقيين لها إسم؟ pic.twitter.com/aOAdrH2vki — Mohamed Wagih 🦀🟥🦅🇪🇬 (@mo7a1975) January 7, 2023

وغرد مجدي محمد “غرامة عشان أنت شكلك متدلع و over paid لدرجة أنك جاي تزور السد في الأيام اللي ما يعلم بيها إلا ربنا. لأ وجاي تتفسح المفروض الغرامة 200%”.

غرامة عشان انت شكلك متدلع و over paid لدرجة انك جاي تزور السد في الايام ال ما يعلم بيها الا ربنا لأ وجاى تتفسح المفروض الغرامه 200% pic.twitter.com/6Dby4AzhLH — magdy mohamed (@mag999991) January 7, 2023

وغرد صاحب حساب آخر “حتى الأجنبي هيدفع غرامة، لو جالنا زوار أجانب اللوحة دي هتتصور وتلف العالم كمادة للسخرية”.

حتى الاجنبي هيدفع غرامة 😂 لو جالنا زوار اجانب اللوحة دي هتتصور وتلف العالم كمادة للسخرية — 💉 (@zzzvxc) January 7, 2023

يذكر أن السدّ العالي هو سد مائي على نهر النيل في جنوب مصر، بدأ بناؤه عام 1960 واكتمل عام 1968، وافتتح السد رسميًّا عام 1971.

وقد ساعد السد كثيرًا في التحكم في تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل، وهو يستخدم لتوليد الكهرباء في مصر.

يبلغ طول السد 3600 متر، وعرض القاعدة 980 مترا، وعرض القمة 40 مترا، ويبلغ ارتفاعه 111 مترا.

ويمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل إلى 11000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة.