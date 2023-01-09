“كوب منسف”.. طريقة جديدة لتقديم الأكلة الشهيرة في قطاع غزة (فيديو)

“كوب منسف” طريقة جديدة لتقديم المنسف -الطبق الأشهر في الأردن وفلسطين- وهو أكلة ريفية مشهورة تدمج لحم الغنم ولبن الجميد والمكسرات والقمح أو الأرز بالخبز.

في محل ضيق، قرر شاب من قطاع غزة تنفيذ الفكرة التي صادفها من قبل في الأردن والضفة الغربية، وأُعجب بها، ثم علِم أنها لم تنفذ في القطاع، ليكون محله الأول من نوعه هناك.

بدأ الشاب مشروعه في القطاع بفتح محل يبيع فيه المنسف في أكواب كرتونية يضع فيها الوجبة بكمية تكفي لشخص واحد بدل الأطباق الضخمة التي تُقدم فيها الأُكلة عادة.

يقلل حجم الوجبة من سعرها ويجعلها في متناول الجميع، ويقول الشاب للجزيرة مباشر إن الأمر يُسهّل تناولها سواء في الشارع أو السيارة أو في المحل.

وتحتاج الوجبة بشكلها التقليدي إلى مجلس يتوسط فيه الطبق الدائري الواسع مجموعة من الأشخاص، وغالبا ما تُقدم في المناسبات.

وأفاد الشاب للجزيرة مباشر أن الفكرة جاءت بسبب ارتفاع الأسعار، إذ إن تكلفة المنسف الأردني عالية في غزة بسبب ارتفاع أسعار اللحم ولبن الجميد.