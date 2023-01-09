جزء من ذاكرة الفلسطينيين.. مهنة صناعة أثاث الخيزران تقاوم الاندثار (فيديو)

تقاوم مهنة صناعة قطع أثاث الخيزران التراثية الاندثار في فلسطين، وهي جزء من الموروث الثقافي للبلد، إذ تعبّر عن جزء من الذاكرة.

وأوضح أحد أصحاب المصانع للجزيرة مباشر أن المهنة مصنفة مثل صناعة الفخار وسجاد الصوف، وهي صناعات فلسطينية تراثية أصيلة.

لكن هذه الصناعة تراجعت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، إذ كا في قطاع غزة أكثر من 65 مصنعا لأثاث الخيزران، ولم يبق منها سوى مصنعين.

وتوجه أصحاب تلك المصانع إلى حرف أخرى، ويسعى من بقي منهم لإحياء المهنة بتشغيل شباب والحرص على الاستمرار رغم تراجع الطلب، للحفاظ على هذا الجزء المهم من التراث الفلسطيني.

ويعلق صاحب أحد المصنَعَين الآمال على الفلسطينيين الذين ترعرعوا في منازل مؤثثة بقطع من الخيزران.

ويقول للجزيرة مباشر إن من تعوّد أثاث الخيزران أصبح جزءًا من ثقافته وشغفه، ويرى أن من تملّكه هذا الشغف من الصعب أن يفرط فيه.