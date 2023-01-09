تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 9 يناير/كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

الخرطوم

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي تنظمه قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي.

10:00 بتوقيت مكة.

جنيف

كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قمة باكستان لمواجهة تغير المناخ.

11:00 بتوقيت مكة.

الفاتيكان

البابا فرانسيس يلقي خطابًا سنويًّا بعنوان “حالة العالم”.

11:45 بتوقيت مكة.

غزة

مؤتمر لوزارة الصحة بشأن استمرار الاحتلال في منع إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية إلى مستشفيات قطاع غزة.

12:30 بتوقيت مكة.

بيرزيت- الضفة الغربية

تأبين شهيدي جامعة بيرزيت الشقيقين جواد وظافر الريماوي في حرم جامعة بيرزيت.

13:00 بتوقيت مكة.

بيروت

كلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

13:00 بتوقيت مكة.

روما

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني تستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

13:00 بتوقيت مكة.

الخرطوم

مظاهرات دعت إليها لجان المقاومة بأم درمان للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ورفضًا للاتفاق الإطاري.

14:00 بتوقيت مكة.

الخرطوم

مؤتمر صحفي للجنة المعلمين السودانيين بشأن الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور.

14:00 بتوقيت مكة.

ريف إدلب – سوريا

جولة في مخيم براعم أبي الفداء ترصد أوضاع النازحين خلال فصل الشتاء.

14:00 بتوقيت مكة.

إندونيسيا

مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الإندونيسي ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

15:00 بتوقيت مكة.

لندن

إفادة بشأن المناقشات التي تجريها الحكومة البريطانية مع النقابات في محاولة لإنهاء الإضرابات التي تشهدها البلاد.

16:00 بتوقيت مكة.

جنين

استقبال الأسير يوسف نزال في بلدة قباطية بعد اعتقال دام نحو 15 سنة في سجون الاحتلال.

18:30 بتوقيت مكة.

أنقرة

مؤتمر صحفي للرئيس أردوغان في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية.

19:00 بتوقيت مكة.

واشنطن

انعقاد المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “إيباك”.

20:00 بتوقيت مكة.

فلسطين

تغطية استقبال الأسير المحرر مصطفى الطوخي من مخيم الأمعري برام الله بعد قضائه سنة ونصف في سجون الاحتلال.

20:00 بتوقيت مكة.

واشنطن

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

20:00 بتوقيت مكة.

البصرة/العراق

رابع أيام فعاليات بطولة خليجي 25 والجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

نيويورك

جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار لتجديد ولاية الآلية الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

23:00 بتوقيت مكة.