“بشرى”.. السعودية تنظم الحج هذا العام بلا قيود على أعمار الحجاج أو عددهم (فيديو)

قالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إن المملكة ستلغي قيود كوفيد-19 في موسم الحج 2023، وستستضيف أعدادًا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة.

وقال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة خلال كلمة في مؤتمر (إكسبو الحج) الذي انطلق، الاثنين، بمدينة جدة ويستمر حتى 12 يناير/كانون الثاني الجاري، لمناقشة الخدمات التي تُقدَّم للحجاج والمعتمرين، إنه سيزف “بشرى”.

وأضاف “أعداد الحجاج في موسم 1444هـ (هذا العام) ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون أي قيود على العمر”.

وقالت وزارة الحج على تويتر إن المملكة لن تفرض أي قيود، بما في ذلك شروط السن، هذا الموسم.

معالي وزير الحجّ والعمرة د.توفيق الربيعة، يزفّ البشرى في افتتاح "#اكسبو_الحج 2023": "أعداد الحجّاج في موسم 1444هـ ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون شروط على العمر".#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/M5ex8cpt5L — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 9, 2023

وألغت السعودية معظم القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وخصوصًا اشتراط الحصول على اللقاحات للسفر إليها.

تابع الحدث الأبرز والأضخم من مكانك 🕋 البثّ المباشر لافتتاح #اكسبو_الحج 2023 https://t.co/6DqXe0ri6g — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 9, 2023

وفي عام 2019، السابق لانتشار الجائحة، أدى نحو 2.6 مليون مسلم فريضة الحج. وسمحت المملكة لأعداد محدودة من سكانها فقط بأداء الحج في عامي 2020 و2021 قبل أن تستقبل مليون حاج أجنبي في عام 2022.

واقتصر السماح بأداء الحج في 2022 على الحجاج الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، والذين حصلوا على اللقاحات بالكامل ولديهم حصانة ضد فيروس كورونا، ولا يعانون أمراضًا مزمنة.

ومن المتوقع أن يبدأ موسم الحج في 26 يونيو/حزيران 2023.

الأثنين القادم: انطلاق معرض ومؤتمر الحج والعمرة "#اكسبو_الحج" في جدة، لاستعراض وبحث تطوير خدمة ضيوف الرحمن.https://t.co/qYx28Q8znd نحن بانتظاركم pic.twitter.com/qQGmwcMV8y — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 7, 2023

وعلى مدار السنين، أنفقت المملكة مليارات الدولارات لجعل أماكن الحج -التي تشهد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم- أكثر أمانًا.

وتهدف خطة سعودية إلى زيادة طاقة العمرة والحج لتبلغ 30 مليون شخص سنويًّا، والحصول على عائدات بقيمة 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وكان نحو 19 مليون مسلم يؤدون العمرة سنويًّا قبل انتشار الجائحة.