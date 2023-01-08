مصر.. انتشال 3 جثث والبحث عن مفقودين جراء انهيار منزل من 5 طوابق في أسيوط (فيديو)

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، انتشال 3 جثث والبحث عن مفقودين وإنقاذ فتاة جراء انهيار منزل في محافظة أسيوط جنوبي القاهرة.

وأكد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد في بيان، تكثيف جهود الإنقاذ للبحث عن مفقودين أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب، مشيرًا إلى إنقاذ فتاة على قيد الحياة من تحت الأنقاض واستخراج 3 جثث من سكان المنزل المنهار.

وأعلن استمرار جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف و4 سيارات حماية مدنية وإنقاذ بري بالإضافة إلى “لوادر” وسيارات ووحدة الإنقاذ السريع لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار.

كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.